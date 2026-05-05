Plzeňská galerie vystavuje plakáty z jejich zlaté éry z let 1890 až 1938

Více než 100 plakátů, které zvou do kabaretů, na filmové projekce, divadelní představení či sportovní klání, představuje výstava v Západočeské galerii v Plzni (ZČG) nazvaná Spektákl: zábavní plakát 1890 - 1938. Na přelomu 19. a 20. století se obrazový plakát stal nejen prostředkem propagace, ale i atraktivní podívanou, spektáklem ulice moderních velkoměst. Výstava připomíná jeho zlatou éru, která položila základy moderní vizuální komunikace, řekl dnes ředitel galerie Roman Musil. Výstava bude v plzeňských Masných krámech do 13. září.
Západočeská galerie ještě nikdy nedělala samostatnou výstavu plakátové tvorby. "My sice plakáty nesbíráme, shromažďujeme pouze plakáty z našich výstav, ale můžeme se pochlubit raritou. V našich sbírkách se nachází návrh na vůbec první plakát v českém prostředí, a to je plakát Vojtěcha Hynaise, který byl pořízen k zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891," řekl Musil. Galerie se proto pro současnou výstavu spojila s pražským Uměleckoprůmyslovým museem a na výstavě jsou i plakáty ze Západočeského muzea v Plzni, Severočeského muzea v Liberci a ze soukromých sbírek
Masivní rozvoj organizované zábavy na konci 19. století byl spjat s proměnou velkoměst a moderního způsobu života. Města začala nabízet lákadla od kabaretů přes iluzionistické show až po sportovní události. A plakát, který využíval efektnost, výraznou obrazovou zkratku a opakování atraktivních motivů, sehrál v propagaci zásadní roli. "Zábavní plakát je nejen atraktivní podívanou, ale také cenným historickým pramenem. Je svědkem dobových snů, tužeb a iluzí, dokládá vývoj grafického designu a tiskařského řemesla i prolínání užitkových, uměleckých a kulturních hodnot té epochy," řekla kurátorka výstavy Lucie Vlčková.
Výstava v Plzni představuje nejprve zrod obrazového plakátu, tedy zejména francouzská díla z konce 19. století, kdy plakáty byly nejvíc spjaty s výtvarným uměním či s divadlem. "Potom v průběhu vývoje se proměňoval plakát tak, jak spolupracoval s jednotlivými obory, to znamená s filmem, s divadlem nebo například plakáty pro zábavu. Všechny ty oblasti plakátu pro nějaký okruh mají velice specifickou vizuální řeč a pokrývají jednorázové události i opakované činnosti," poznamenala Vlčková.
Na výstavě mohou návštěvníci vidět plakáty od osobností oboru, jako byli Jules Chéret, Alfons Mucha, Luděk Marold, Karel Šimůnek, Arnošt Hofbauer, František Kysela, Vilém Rotter, Leo Heilbrunn či Ladislav Sutnar. Zvou na představení Osvobozeného divadla, Burianova divadla, kabaretu Červená sedma, na Všesokolský slet, do pařížského varieté Folies Berg?re, na letecký den v Plzni i na němé erotické melodrama Gustava Machatého Erotikon z roku 1929.
Součástí výstavy bude poprvé v ZČG také rozšířená realita. Interaktivní aplikace umožní hlubší poznání vystavených děl a nabídne návštěvníkům zcela nový typ zážitku z návštěvy galerie.