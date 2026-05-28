Plzeňská konference Inovujeme Next Level se zaměří na AI a bezpečnost

Plzeň se 9. a 10. června stane centrem inovací, vědy a moderních trendů. V technologickém centru TechTower, v městském areálu v Cukrovarské ulici a v Plzeňském Prazdroji se uskuteční mezioborová konference Inovujeme Next Level. Organizátoři slibují jednu z největších akcí svého druhu v ČR s účastí expertů na bezpečnost, umělou inteligenci a robotiku, chybět nebudou bojové drony, startupové příběhy nebo český humanoidní robot George, řekl dnes ČTK radní pro Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs (Piráti).
"Když se dnes mluví o inovacích, většinou si lidé představí technologie. Pro nás je ale inovace hlavně o lidech, odvaze a schopnosti spolupracovat," uvedl Kůs. Podle něj chce město ukázat, že dokáže propojit vědce, podnikatele, studenty i veřejnou správu. Konference navazuje na loňský festival Inovujeme Plzeň a cílí na mladou generaci. Na speciální bloky pro střední školy a gymnázia se dosud přihlásilo přes 500 studentů ze šesti škol.
Program zahájí v TechToweru Security Forum zaměřené na bezpečnost měst, práci s daty a využití moderních technologií včetně dronů. "Jde o moderní odbornou platformu, která otevře debatu o bezpečnosti měst. Místo abstraktních strategií se zaměříme na to, jak mohou města posilovat svou odolnost, chránit obyvatele, lépe pracovat s daty a novými technologiemi a zároveň zůstat funkční, bezpečná a přívětivá pro život," uvedl manažer Pavel Bacík ze Správy informačních technologií města Plzně. V debatách vystoupí například bývalý velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun, chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, expertka na ochranu měkkých cílů Gabriela Ben David, odbornice na extremismus Barbora Vegrichtová nebo specialista na vývoj autonomních dronů Martin Saska.
Program věnovaný dronům a robotice v areálu v Cukrovarské ulici, kde sídlí městem zřizované organizace Centrum robotiky a Drony SIT, představí humanoidního robota George, návštěvníci uvidí bojové drony využívající systém Starlink, ukázky létání s drony i turnaj battlebotů, což jsou dálkově ovládaní, ozbrojení a obrnění roboti.
Další část programu obsahuje témata marketingu, podnikání a budování start-upů. Část o umělé inteligenci nabídne přednášky a workshopy předních odborníků na AI. Součástí programu budou i rozmanité expozice, kde si zájemci v praxi vyzkouší novinky z AI.