Plzeňská Moving Station uvede hru o životě na ulici, účinkují i lidé bez domova

Příběh dívky Martiny, který vychází ze zkušeností, myšlenek a snů lidí bez domova, představí nová divadelní inscenace Chudoba cti netratí aneb Neviditelná M. V plzeňském kulturním centru Moving Station ji 3. listopadu uvede soubor La Ulica, který tvoří dobrovolníci a lidé se zkušeností se životem na ulici, řekla ČTK Daniela Vítová z Moving Station.
Inscenace je první tvorbou souboru La Ulica, který letos založili dobrovolníci a klienti plzeňského spolku K Srdci. Na přípravě se od jara podílelo také centrum pro současné umění a vzdělávání Johan a plzeňské biskupství. Příběh vznikal společnou komunikací, improvizacemi, dialogy a prací s emocemi. Ukázky z něj mohli diváci poprvé vidět v srpnu na festivalu Na ulici.
Umělecké vedení projektu převzali Leona Houdková z organizace Tady a teď a Roman Černík z Johanu. "V Johanu se ve vlastní umělecké tvorbě věnujeme aktuálním společenským tématům, vždy se také pokoušíme provázat ta témata s akcentem na konkrétní místní zkušenost. Stejně tak je pro nás důležité po vzoru Komenského pracovat s uměním jako prostředkem povznesení lidskosti. Při práci na inscenaci vzniklo vzájemně se inspirující společenství," uvedl Černík.
Petra Koňaříková z Biskupství plzeňského považuje projekt za důležitý doplněk sociálních služeb, které lidem pomáhají řešit bydlení, práci, zdraví nebo materiální zabezpečení. Divadlo podle ní může přispět k obnově vztahů, sebeúcty a pocitu sounáležitosti.
"Člověku to úplně změní pohled na celou problematiku, a myslím, že nikoho to nemůže nechat chladným," řekla Koňaříková. Lidé podle ní neztrácejí svou důstojnost jen proto, že se dostali do obtížné životní situace.