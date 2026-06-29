Plzeňská náplavka je ve vedrech vyhledávaná, jde o dílo mladých architektů

Plzeňská náplavka u řeky Radbuzy postoupila po verdiktu mezinárodní poroty mezi 25 finalistů České ceny za architekturu. Jde o jedinou stavbu z Plzeňského kraje a jednu ze tří z ČR v kategorii veřejná prostranství. Dílo mladých plzeňských architektů a města lidé v současných vedrech hodně vyhledávají, právě teď bylo dovybaveno prvky, řekl ČTK architekt Jakub Mareš z ateliéru K světu v Plzni. Konají se tam stovky kulturních akcí, v sezoně tam za víkend projdou tisíce lidí.
"Je to mikroklimatická zóna u vody, kde se dá trávit příjemně čas třeba teď, když je pařák," uvedl Mareš.
Česká cena za architekturu pod Českou komorou architektů je podle Mareše nejvíc, co jde v oboru na domácí scéně vyhrát. "Nejdřív se přihlásí hodně lidí, pak zůstane nějakých 300 přihlášených a pak se dělá nominace na 25. Posuzuje to zahraniční porota, letos je v ní Dánka, Nizozemka, Rakušanka, Španěl a Slovák. A je velmi prestižní, když se dostanete do užší nominace. Porotci všechny stavby objíždějí." A jediná ze všech nominovaných z Plzeňského kraje je naše. Projekt má název Oživení radbuzské náplavky a lidé mohou také hlasovat v ceně veřejnosti. A 12. listopadu bude (ve Foru Karlín) vyhlašování hlavních cen s přímým přenosem na České televizi," řekl architekt.
Náplavka, první v Plzni, je v provozu šest let a nyní byla dovybavena novými prvky. "Zatím je tam necelá třetina těch, které by tam měly ve finále být. Je tam trampolína, nové lavičky, přibyl zadní skatepark vzadu pod trojmostím, výstavní systém a stojany na kola," uvedl Mareš. Dalších devět prvků se teď navrhuje - například slackline, skluzavka, malá lezecká stěna a další. "Budou se dál přidávat, aby to bylo zajímavější. To děláme my spolu s městem, které je absolutně klíčový partnerem, a s obvody," dodal.
Spolupráce podle něj funguje skvěle. "Živý program převzalo po dohodě od K světu sdružení Plzeňské náplavky. Jenom loni se konalo u plzeňských řek asi 500 programů," řekl Mareš. Náplavka u Radbuzy je 800 metrů dlouhá. "Ale největší boom zažije, až se nám ji podaří protáhnout dál na soutok a k DEPO2015, aby to byla komunikační zóna," řekl.
"Teď projektujeme druhou náplavku na Mži, úsek mezi Plazou, tedy od připravovaného sídliště Karlovarská, až k vodní elektrárně za Roosveltovým mostem," uvedl Mareš. Podle něj budou v Plzni, kterou protékají čtyři řeky, další náplavky, teď se řeší soutok Radbuzy a Mže.
Podle Mareše má každá náplavka v ČR něco jiného zajímavého. "V ideji, že se věnujeme všem městským břehům, je Plzeň, troufl bych si říct, druhá po Praze. Plzeň a Praha teď vedou. Snaží se dělat pochozí i obytné břehy na většině míst, kde se pohybují lidi. A tím, že my tu máme pět řek, tak je to velká práce," uvedl.