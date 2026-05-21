Plzeňská okrajová číst Valcha se dočká nové školky pro 72 dětí za 95 milionů Kč

Vlastní mateřské školy se po letech dočká menší plzeňská část Valcha na jihovýchodním okraji města. Někdejší osada se v posledních letech rozrůstá a přibývají nové domy a byty a mladé rodiny. Žije zde kolem 1500 lidí. Nová školka v Ledňáčkové ulici pro 72 předškoláků má vyjít vstříc potřebám rodin s malými dětmi. S předpokládanými náklady 95 milionů korun je jednou z nejvýznamnějších investic třetího městského obvodu do rozvoje této lokality, řekl dnes při poklepání na základní kámen starosta obvodu David Procházka (ANO). Stavba má být hotová zhruba za 1,5 roku.
"Je to projekt, který řeším už třetí volební období, a o to větší radost mám, že se dnes konečně mění ve skutečnost," uvedl Procházka. Jednopodlažní dřevostavba se třemi třídami, vlastním zázemím a kuchyní má ulevit vytíženým mateřským školám ve čtvrti Bory, kam zatím předškoláci z Valchy jezdí. Architekti školku navrhli jako kruhové atrium se zelenou střechou, která pomůže udržet příjemné klima a zapadne do zástavby i přírodního charakteru Valchy.
"Valcha se rychle rozrůstá a místní rodiny po školce dlouhodobě volaly. Jsem rád, že se nám podařilo připravit projekt, který nebude jen obyčejnou budovou, ale moderním a inspirativním místem pro děti. Chceme, aby rodiče nemuseli složitě řešit dojíždění a aby děti mohly vyrůstat a vzdělávat se přímo tam, kde žijí," doplnil místostarosta obvodu Pavel Šrámek (Piráti). První děti by měly do nové školky nastoupit v září roku 2028.
Primátor Roman Zarzycký (ANO) připomněl, že školka na Valše je několikátou novou mateřskou školou, kterou město v poslední době ve spolupráci s obvody staví v rozvíjejících se okrajových částech. Objekty pro dětskou skupinu vznikly v menším obvodu Lhota a u Košuteckého jezírka v prvním městském obvodu. Loni město za 76 milionů korun bez DPH dokončilo školku v Újezdě v obvodu Doubravka pro 72 dětí. V březnu odstartovala stavba dvoupodlažní školky až pro 116 dětí za 106 milionů korun v obvodu Litice na jižním okraji města.