Plzeňská policie chystá zvýšená opatření kvůli sobotnímu pochodu Pilsen Pride

Plzeňská policie připravuje na sobotu bezpečnostní opatření kvůli ohlášenému veřejnému shromáždění a následnému pochodu Pilsen Pride 2026. Průvod je součástí několikadenního stejnojmenného programu komunity na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Policie vyhodnotila opatření jako vysoce rizikové a zapojí do něj příslušníky z různých odborů, spolupracovat bude i s hasiči, městskou policií a magistrátem. Vzhledem k tomu, že trasa průvodu vede středem města, policie nevylučuje ani dočasné dopravní omezení, informovala dnes ČTK policejní mluvčí Pavla Burešová.
K přísnějším opatřením a zvýšenému dohledu nad akcí policie přistoupila i s ohledem na červencový útok při obdobné akci v Berlíně. "Budeme v tento den dohlížet na to, aby byla na území krajského města zajištěna bezpečnostní situace a účastníci této akce mohli vykonávat své právo na svobodu shromáždění, které je dáno ústavním pořádkem," uvedla Burešová.
Do opatření se zapojí policisté ze zásahové a speciální pořádkové jednotky, oddělení hlídkové služby, služby dopravní policie a služby kriminální policie a vyšetřování, na místě budou služební kynologové, policisté z obvodních oddělení a členové antikonfliktního týmu. Na pomoc přijedou i policisté z Karlovarského kraje.
Projekt Pilsen Pride vznikl z iniciativy dobrovolníků a jeho cílem je vzdělávání, upozornění na důležitost rovnosti lidských práv a vytvoření bezpečného prostředí pro kohokoliv, kdo patří do LGBTQ+ komunity, pro jejich blízké a pro všechny, kdo tuto komunitu podporují, uvádí organizátoři akce. Na rozdíl od pražského průvodu, kterého se v srpnu zúčastnily desetitisíce lidí, se plzeňská akce koná v září. Důvodem je i to, že většinu organizátorského týmu tvoří studující, kteří a které v létě dokončují zkoušky, státnice či maturity a na přípravy proto nemají moc čas. V létě je také ve městě méně lidí, kteří by akci mohli pořádat i navštívit.
Jednadvacetiletý německý občan libanonského původu najel 25. července autem do lidí v parku Tiergarten, následně napadal přítomné mačetou. V té době se v centru Berlína konala akce na podporu práv komunity LGBT+, takzvaný Christopher Street Day. Odpoledního pochodu hrdosti, který končil ve stejném parku, se zúčastnily stovky tisíc lidí. Při útoku, který němečtí politici označili za islamistický terorismus, zahynula 65letá žena z Polska. Zranění utrpělo 31 osob. Útočníka policisté den po útoku vypátrali a zastřelili.