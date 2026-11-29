V Plzni dnes začaly vozit cestující tradiční vánoční tramvaje a také ve stejném stylu ozdobený kloubový autobus. Oba vozy byly dnes v představovacím provozu 1,5 hodiny do 18:00, kdy se na centrálním náměstí rozsvěcoval vánoční strom. Od pondělí je Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) nasadí na celodenní pravidelné linky, řekl ČTK mluvčí PMDP René Vávro. Tramvaj je stejně jako loni "zelenou chaloupkou" na kolejích, která se podle něj lidem hodně líbila.
"Od 30. listopadu bude jezdit v pracovních dnech na lince 2, o sobotách na lince 1 a o nedělích a svátcích na lince 4. Vánoční autobus bude v pracovních dnech, o víkendech i svátcích nasazován na linku 30 (nejdelší ve městě)," uvedl. Obě vozidla, která jsou největší z firemního parku, budou jezdit minimálně do konce roku a možná až do Tří králů.
Exteriér vánoční tramvaje, která se zdobí týden, zůstává ve stejné podobě jako loni. "Nové budou polepy na kabinách řidiče a na pískovnících pod sedačkami. Strop i vánoční stromeček doplní nové vánoční ozdoby a řetězy," řekl mluvčí. Pro vánoční autobus byl vybrán kloubový autobus Solaris Urbino 18 NEW, na němž je celovozový polep. "Aby ladil s vánoční tramvají, byl navržen ve stejném stylu. Místo zelené však dostal červený kabát. Má svítící girlandy a světelné krápníky visící ze střechy vozidla," uvedl.
PMDP se u něj podle generálního ředitele Jiřího Ptáčka zaměřily na venkovní vzhled, aby byl v ulicích nepřehlédnutelný. "Pokud se setká s podobně pozitivními ohlasy jako vánoční tramvaj, tak v příštích letech rozšíříme výzdobu také do interiéru," uvedl.
Vánoční tramvaj si získala velkou oblibu, Plzeňané ji hojně vyhledávají a chtějí se s ní svézt a vyfotit. "Na stanicích na nás čekají hlavně rodiče s dětmi a hodně chodí na konečné, kde běhají dovnitř a ven a trochu brzdí provoz," řekl řidič. Podle řidičky hodně jezdí i senioři. Zájem se potvrdil i při dnešních úvodních bezplatných jízdách. Oba vozy byly přistaveny v 16:00 na obratiště U Zvonu poblíž hlavního náměstí. Po 40 minutách vyjely shodně na šest okružních jízd na Mikulášské náměstí a zpět bez zastávek.
Polohu vozů půjde podle Vávra sledovat na mapě provozu, na jízdních řádech PMDP a v mobilní aplikaci "Moje PMDP". Tramvaj bude označena zeleným stromečkem a autobus modrou hvězdičkou.
Plzeňská tramvaj, přezdívaná Vánočka, která jezdí od roku 2018, je podle mezinárodní ankety Dopravního magazínu MHD86.cz pravidelně druhou nejkrásnější vánoční tramvají v Evropě po maďarském Miškovci, jímž se Plzeň inspirovala. Loni soupeřila s 37 evropskými městy. "Doufáme, že se to tento rok změní. Letos přihlásíme do soutěže jak tramvaj, tak autobus," dodal Vávro.