Plzeňská výstava připomene německou průmyslovou školu i slavné architekty

Příběh plzeňské německé průmyslové školy, která vychovala řadu významných architektů českých dějin, přiblíží výstava Západočeské galerie v Plzni. Expozice Dobrá architektura kommt aus Pilsen (pochází z Plzně) představí historické plány, fotografie, modely i příběhy profesorů a absolventů školy, která patřila na přelomu 19. a 20. století k nejvýznamnějším technickým vzdělávacím institucím v Čechách. Výstava se otevře 28. října ve výstavní síni 13 a potrvá do 7. února příštího roku, řekl dnes novinářům ředitel galerie Roman Musil.
Německá státní průmyslová škola vznikla v roce 1876 a spolu s podobnými školami v Praze a Liberci patřila k předním institucím technického vzdělávání v tehdejších Čechách. V Plzni se stala základem moderního technického školství a její pedagogové i absolventi se podíleli na stavebních projektech v západních, jižních i severních Čechách. Mezi její absolventy patřili například architekti Kamil Hilbert, který dokončoval katedrálu svatého Víta v Praze, Antonín Pfeiffer, spolupracovník Ladislava Šalouna na Husově pomníku, nebo František Krásný, autor Tyršova domu v Praze. Školu navštěvoval také Jan Kotěra, jedna z nejvýznamnějších osobností moderní české architektury.
"Nejvíce ale překvapuje, že mezi absolventy najdeme skutečnou řadu vynikajících architektů české národnosti, kterým prvotní zvládnutí odborné problematiky v němčině umožnilo takový další odborný růst, že mnozí brzy stanuli mezi tvůrci obtížně nahraditelnými v českých dějinách vůbec," uvedl kurátor výstavy Petr Domanický.
Škola se podle něj rozvíjela navzdory složitým národnostním poměrům a největšího rozmachu dosáhla v prvním desetiletí 20. století. Její profesoři-architekti tehdy získávali zakázky související s rozšiřováním Škodových závodů a okolních uhelných dolů. Po vzniku Československa se průmyslové školství reformovalo a stavební obor s němčinou jako vyučovacím jazykem se v letech 1926 až 1928 přesunul do Děčína.
Návštěvníci uvidí originály i reprodukce historických plánů, včetně dokumentace budovy někdejší školy na Klatovské třídě, fotografie staveb, dobové odborné publikace a učebnice. Expozici doplňuje architektonický model bývalého německého lycea v Resslově ulici v Plzni a historické modely ze sbírky dnešní plzeňské stavební průmyslové školy.
Výstavu doprovází stejnojmenná odborná publikace, kterou galerie vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Starý most. Jde o první souhrnné zpracování tématu, jež podle autorů přesahuje regionální dějiny a přispívá k poznání architektury v českém i německy mluvícím prostředí.