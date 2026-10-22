Plzeňská zoo otevřela novozélandskou expozici Waharoa s vzácnými kivi a nestory

Plzeňská zoologická zahrada dnes otevřela novou expozici Waharoa, která představuje vzácné ptáky z Nového Zélandu, Austrálie a Nové Kaledonie. Jejími hlavními obyvateli jsou kivi hnědí, které chová pouze šest evropských zoo, a papoušci nestorové kea, známí mimořádnou inteligencí. Vybudování expozice, která je hlavní novinkou zoo pro letošní rok, stálo sedm milionů korun včetně DPH, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.
Expozici nedaleko Tropického pavilonu a výběhu plameňáků tvoří dva pavilonky a několik voliér, v nichž žijí ptáci z australské biogeografické oblasti od Nového Zélandu přes Austrálii až po Novou Kaledonii. Návštěvníci uvidí například také kagua chocholatého, tabony, lelkouny, sovky bubuk či papoušky. Expozice vznikala několik měsíců a navazuje na projekt zoo Po stopách člověka v přírodě. Část expozice vznikla na místě původních voliér a dřevěné stavby.
"Většina těch obyvatel je velice raritních," řekl Vobruba. K nejvzácnějším patří kivi hnědý a nelétavý endemit z Nové Kaledonie kagu chocholatý, kterého chovají pouze čtyři evropské zoologické zahrady, z toho dvě v ČR. Plzeňská zoo má dva samce, ale v celé Evropě je podle Vobruby jediná samice, takže rozmnožení druhu nyní není reálné.
Nelétavého kivi hnědého, ptáka s velmi malými křídly, mají v ČR dvě zoologické zahrady. Kivi při hledání potravy využívá výborný čich. Je aktivní především v noci a vytváří páry, které mohou vydržet po celý život. Samice snáší vzhledem k velikosti těla mimořádně velká vejce, jejichž hmotnost dosahuje 20 až 25 procent její tělesné hmotnosti. Vejce zahřívá samec. K samci, kterého zoo získala v roce 2022, přicestovala samice na podzim 2025. Její případný odchov by byl pro zahradu významným úspěchem, samice je ale zatím mladá, uvedl mluvčí.
Nestory kea chová zoo od roku 2012 a podařilo se jí je dvakrát rozmnožit, poprvé loni. Má chovný pár a dvě odchovaná mláďata. "Tito papoušci dokážou plánovat dopředu a používat nástroje. Na rozdíl od většiny papoušků, kteří obývají tropické oblasti, žijí také v horském prostředí Nového Zélandu, a to i nad horní hranicí lesa," řekl Vobruba.
Zajímavostí jsou také taboni. Samci těchto ptáků připravují pro vejce kupy rostlinného materiálu a zeminy, v nichž se díky teplu vznikajícímu při rozkladu organické hmoty vejce inkubují. Lelkoun, který v expozici rovněž žije, patří k největším zástupcům své skupiny. Díky zbarvení a nehybnému postoji připomíná suchou větev, což mu pomáhá splynout s okolím.
Vstup do expozice symbolizuje stylizovaná maorská brána. Slovo waharoa označuje tradiční vyřezávanou vstupní bránu do opevněné maorské vesnice nebo k posvátnému komunitnímu prostoru. Brány bývají zdobené motivy předků a duchovních ochránců. Faunu a flóru Nového Zélandu přibližuje také doprovodný naučný systém.