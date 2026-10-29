Plzeňská zoo podruhé odchovala vzácné zmije pavoučí, má čtyři mláďata

Autor: ČTK
  14:53aktualizováno  14:53
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Mláďata vzácné íránské zmije pavoučí se letos v létě vylíhla v plzeňské zoologické zahradě. Zdejším chovatelům se tak podařilo zopakovat loňský světový prvoodchov tohoto druhu v zoologických zahradách. Čtyři letošní mláďata potvrzují, že se podařilo správně nastavit podmínky pro chov, řekl dnes ČTK kurátor Karel Kodejš. Plzeňská zoo byla nejen první zoologickou zahradou, která zmije s výrůstkem ve tvaru pavouka na ocase odchovala, ale také první, která je chovala a vystavovala.

"Z chovatelského pohledu je ještě cennější odchov opakovaný, jakési potvrzení toho, že jsou podmínky chovu stanovené dobře a vše funguje, jak má," uvedl Kodejš. Páření nočních hadů se ani letos chovatelům nepodařilo přímo pozorovat. "Následovalo napjaté čekání, které skončilo ve chvíli, kdy nám samice nadělila snůšku pěti pěkně vypadajících vajec. Osvědčil se i způsob inkubace a o 40 dní později už na nás v inkubátoru koukala z vajec letošní mláďátka," řekl.

Přežila čtyři mláďata. Nyní jsou už podle Kodejše stabilizovaná a pravidelně přijímají potravu. Zatím dávají přednost malým gekonům, zatímco myší mláďata, která jsou pro chovatele snáze dostupná, odmítají. Na ně obvykle přecházejí až po zhruba půl roce.

Loni se v zoo v červenci vylíhlo po 42 dnech inkubace šest mláďat. Samice tehdy snesla vejce s již pokročile vyvinutými zárodky. Běžná inkubace hadích vajec trvá přibližně 65 dní, zmije pavoučí však část vývoje vajec absolvuje v těle samice. Při vylíhnutí měřila mláďata asi 15 centimetrů a vážila kolem 12 gramů.

Zmije pavoučí, latinsky pseudocerastes urarachnoides, byla vědecky popsána v roce 2006. Žije v horských oblastech Íránu, kde jsou díky svému zbarvení a struktuře šupin dobře maskované mezi kameny vápence a sádrovce. Potravně se specializuje hlavně na ptáky. Aby je nalákala, má na konci ocasu výrůstek, který vypadá jako tělo a nohy pavouka. Při lovu had stočí ocas před hlavu a pavoukem na konci ocasu třepe. Pták, který myslí, že si uloví pavouka, se tak nakonec sám stane potravou této zmije. Mláďata ještě pavoučí výrůstek nemají, připomíná ho jen bambulka na konci ocasu. V dospělosti se změní v "tělo" pavouka a prodloužené šupiny vytvoří pavoučí nohy.

Plzeňská zoo získala chovný pár od soukromého chovatele ve Švýcarsku, který tento druh jako první v zajetí rozmnožil. Od roku 2023 ho vystavuje v expozici Království jedu. Kromě plzeňské zahrady chová tento druh několik soukromých chovatelů v zahraničí.

Pro úspěšný chov zoo vybudovala terárium s počítačově řízeným prostředím, které napodobuje podmínky íránských hor včetně výrazných rozdílů mezi denními a nočními teplotami. Na vybraných místech se teploty pohybují přibližně od 14 do 40 stupňů Celsia.

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