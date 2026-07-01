Plzeňská zoo pokřtila šestitýdenní mládě opice guerézy angolské jménem Tano

Jméno Tano dnes dostal v plzeňské zoologické zahradě šestitýdenní sameček africké opice guerézy angolské. Zoo chová tyto černé opice s nápadnými bílými licousy a pláštíkem bílé splývavé srsti od roku 1998, obývají dva samostatné ostrovy a před dvěma lety postavený pavilon. V Plzni v současnosti žije devět gueréz, z toho pět v hlavním výběhu, řekl dnes ČTK mluvčí zahrady Martin Vobruba.
"Jedná se o krásné černobílé pralesní africké listožravé primáty. Narozené mládě je již čtvrtou generací, která žije v plzeňské zoologické zahradě. Protože se jedná o páté mládě současné chovné samice, dostalo jméno Tano, což znamená pátý," řekl.
Ačkoliv dospělé guerézy mají na většině těla černou srst, jejich mláďata se rodí sněhobílá až stříbřitá a srst jim tmavne až později. "Náš čerstvě pokřtěný malý samec výborně prospívá a již velice pomaličku začíná přebarvovat. Již teď má nějaké první černé skvrny a zhruba jako půlroční už bude mít kresbu dospělého zvířete," uvedl mluvčí.
Podruh angolské guerézy se podle něj v zoologických zahradách často neobjevuje. V Evropě je chová sedm zoo, z toho tři v Česku. Větší populace je v Severní Americe, v USA je chová zhruba 15 zahrad. V Čechách jsou guerézy angolské k vidění kromě Plzně ještě ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku a v zoo Na Hrádečku u Jindřichova Hradce.
Guerézy patří mezi úzkonosé primáty. Nemají vyvinuté lícní torby jako paviáni, jejich zažívání je přizpůsobené trávení listí, které je jejich hlavní potravou. Mají proto velké množství slin a jejich žaludky, vzdáleně podobné trávicím orgánům přežvýkavců, obsahují bakterie sloužící k rozkládání celulózy. V Plzni mají venkovní ostrovní expozici se stromy, na jeden z ostrovů mohou vylézat pasoucí se hrošíci liberijští, z druhého ostrova guerézy vidí na zebry, antilopy a pštrosy.
Guerézy začala zoo chovat v roce 1998, deset let poté, co zoologové přivezli první guerézy z Afriky do Česka do královédvorské zoo. V Plzni dosud samice odchovaly 13 mláďat.