Plzeňské Centrum robotiky nabízí 45 kroužků, novinkou jsou kluby pro starší žáky

Centrum robotiky Správy informačních technologií města Plzně (SIT) nabízí v novém školním roce 45 volnočasových kroužků. Nabídka reaguje na aktuální trendy. Děti se učí smysluplně využívat umělou inteligenci, tvořit vlastní hry nebo pracovat s mechanikou a elektronikou. Většina kroužků pro mladší děti už je obsazena, ale volná místa stále zůstávají. A to i v robotických dílnách a klubech pro starší žáky, které jsou letošní novinkou a mají podporovat vznik technické komunity už mezi žáky základních škol, řekla dnes ČTK Monika Krausová z tiskového oddělení magistrátu.
Celkem 32 kroužků bude přímo v sídle centra v Cukrovarské ulici, dalších 13 ve vybraných základních školách - na Masarykově, v Božkově a na 4., 14., 20., 21., 31. a 34. škole. "Tyto kroužky se ukázaly jako velmi praktický model. Pozitivní zpětné vazby máme od škol, rodičů i samotných dětí. Nemusí se řešit přesuny po městě v době, kdy jsou silnice i veřejná doprava nejvíce vytížené. Pokud škole chybí pedagog k vedení kroužku, dokážeme situaci vyřešit vlastními lektory," řekl radní Daniel Kůs (Piráti).
Podle ředitele SIT Luďka Šantory usiluje městská organizace o to, aby děti technologie nejen používaly, ale aby jim rozuměly a dokázaly s jejich pomocí samy něco vytvořit. "Proto je učíme třeba pracovat s umělou inteligencí jako s nástrojem pro vlastní tvorbu. Novým směrem je tvorba vlastních her, při níž se učí hru naprogramovat i animačně ztvárnit. U starších žáků nabízíme práci s elektronikou, Arduinem a rozšířeným Merkurem," řekl. Centrum robotiky zároveň doplnilo nabídku kroužků pro starší žáky o takzvané kluby, například Maker Club nebo HW a SW dílnu CRP Junior. Děti v nich dostávají větší prostor pro vlastní nápady, samy se podílejí na obsahu a vytvářejí vlastní projekty. Cílem je, aby se technice věnovaly několik let a postupně si prohlubovaly znalosti, dodal.
Většina kroužků je už obsazená, stále jsou ale volná místa. "Letos jsme otevřeli také 'kroužek na přání' Jak vycvičit svého draka - dračí roboakademie. Vznikl po velké poptávce účastníků příměstského tábora. Děti si chtěly s technologiemi hrát a tvořit i během školního roku. Právě to je pro nás důležité - aby je bavilo objevovat, tvořit a vracet se k technice i v dalších letech," řekl ředitel centra Vojtěch Škarda.
Centrum robotiky je zaměřené na technické a digitální vzdělávání dětí, pedagogů i veřejnosti. Nabízí kroužky pro děti od šesti do 15 let, pořádá příměstské tábory, workshopy a tematické akce. Učitelům poskytuje semináře, workshopy a metodickou podporu.