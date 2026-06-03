Plzeňské DEPO 2015 bude v sobotu patřit sci-fi, fantasy, hrám a komiksům

Plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 se v sobotu promění v centrum herní a fanouškovské kultury. Pátý ročník největšího západočeského festivalu sci-fi, fantasy, komiksů a filmových i herních ság CO.CON nabídne celodenní program zaměřený na počítačové hry, soutěžní kostýmy inspirované filmy a hrami, sci-fi, fantasy i deskové hry. Letošní ročník se ponese v duchu démonů, padouchů a temné fantasy estetiky, řekla ČTK mluvčí DEPO2015 Tereza Kohoutová.
Návštěvníky čeká rozsáhlá herní zóna s videohrami, retro arkádami, závodními simulátory i moderními technologiemi. Vyzkoušet si budou moci desítky herních počítačů, staré herní konzole, pinbally nebo interaktivní instalaci Snake XL, která převádí legendární hru Had na velkoformátové LED panely. Součástí programu bude také laserová střelnice Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.
"Dobrý příběh nefunguje bez dobrého padoucha, protikladu hrdiny. Letošní CO.CON chceme návštěvníkům představit jako temnější a atmosféričtější zážitek než kdy dřív. K motivu pekla a podsvětí lze přistoupit z různých směrů. Program přednášek, live podcastů i živých expozic si s motivem pekla pohraje z různých úhlů - od rozborů pekelně náročných herních titulů až po boj s vnitřními démony duševního zdraví," uvedl projektový manažer festivalu Ricardo Delfino. Akce podle něj propojí herní kulturu, cosplay i komunitní tvorbu do jednoho světa, kde si své najdou nekompromisní hráči, fanoušci fantasy i rodiny s dětmi.
Na hlavní scéně se uskuteční tematické přednášky, živé natáčení podcastů i oblíbená soutěž takzvaných cosplay kostýmů inspirovaných sci-fi, fantasy a videohrami. Program se zaměří také na společenská témata včetně duševního zdraví nebo poruch soustředění. Sociální terapeutka Diana Terekhová alias Kitsu otevře témata dospívání a života v on-line prostředí, herní studio Bell Hat Games zase představí projekt Star Focus, vyvíjený ve spolupráci s terapeuty.
Velkou část festivalu obsadí fantasy a postapokalyptické světy. Fanoušci ságy Zaklínač se mohou těšit na interaktivní zónu Společenstva Gwintu, část inspirovaná sérií Fallout nabídne kulisy světa po kolapsu civilizace včetně kostýmů a rekvizit.
Jedním z hlavních lákadel bude strašidelná expozice Prague Fear House v garážích depa, inspirovaná démony a podsvětím. Další část areálu zaplní herna deskových her s novinkami i klasickými tituly od českých vydavatelů.
Festival doplní tržiště s komiksy, knihami, japonskou mangou a originálními předměty, workshop malování figurek, ukázky historického šermu i stopovací hra Con.quest, během níž budou návštěvníci plnit úkoly po celém areálu. Organizátoři myslí také na rodiny s dětmi, pro které připravili dětské hřiště nebo obří skluzavku inspirovanou hrou Minecraft.
Program je na www.coconfest.cz.