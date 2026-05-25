Umělci ze 16 zemí se představí v Plzni od 9. do 14. června na 36. ročníku Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v ČR nabídne 50 divadelních představení. Kromě soutěže českých a slovenských scén uvidí návštěvníci také velké lampionové loutky pod širým nebem, filmové projekce, koncerty, přednášky nebo výstavu. Festival také připomene sto let od vzniku loutky Hurvínka. Novináře o tom dnes informovali pořadatelé z domácího Divadla Alfa.
V soutěžní části přehlídky se představí 22 inscenací českých a slovenských scén z posledních dvou let, řekl ředitel Alfy Jakub Hora. Královéhradecké Divadlo Drak například uvede adaptaci Kafkovy Proměny, domácí Alfa zahájí festival česko-japonskou inscenací Čáslavská - Tokio - 1964, pražský soubor Alfred ve dvoře přihlásil do soutěže hru Soudružky s kroužky, jihočeské Continuo přiveze svou novinku Cracks.
Festival podle dramaturgyně Petry Kosové nabídne výrazné zahraniční inscenace. Představení Tempo finského mága Kalle Nia a souboru WHS je založeno na spojení iluzionismu a objektového divadla a pracuje s fenoménem plynutí času, který před očima diváků ohýbá, zpomaluje a přetáčí. Kanadský soubor Old Trout Puppet Workshop ve své grotesce Famous Puppet Death Scenes s humorem a nadsázkou vystavuje loutkové hrdiny desítkám způsobů, jak přijít o život. Další kanadský soubor La Ruée vers l’or přiveze oceňovanou hořkou loutkovou komedii o drsném životě za polárním kruhem Arctic Tall Tales.
Součástí programu bude mezinárodní večer Puppet Slam International, při němž se na jednom jevišti představí loutkáři z několika zemí. Festival nabídne také kompletní sérii projektu Transport, který vznikl spoluprací šesti evropských divadel a v jednotlivých inscenacích se věnuje dopadům globální dopravy na lidské životy. Jedním z vrcholů festivalu bude venkovní performance Currents of Light na náplavce u Divadla Alfa. Kanadský režisér Peter Balkwill se studenty DAMU připraví průvod obřích světelných loutek, k nimž se budou moci zapojit i návštěvníci s vlastnoručně vyrobenými lampiony.
Výročí sto let loutky Hurvínka připomenou interaktivní výstava v Západočeském muzeu, nová inscenace Divadla J. K. Tyla S.K.U.P.A. i odborná konference věnovaná komickým typům v loutkovém divadle.
Centrem festivalu bude pořádající Divadlo Alfa, program se uskuteční také v DEPO2015, Moving Station, Novém divadle, Muzeu loutek, Divadle Dialog a Západočeském muzeu. Část akcí bude zdarma. Program je na www.skupovaplzen.cz.