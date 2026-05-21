Plzeňské divadlo uvede premiéru muzikálu o básníku Heinrichu von Kleistovi

Komorní muzikál pro tři herce, inspirovaný posledními dny jednoho z nejvýznamnějších představitelů německého romantismu Heinricha von Kleista, připravilo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Pod názvem Obejmout vlny ho v premiéře uvede v sobotu 23. května na Malé scéně. Dílo skladatele Zdeňka Krále a dramatika Tomáše Syrovátky režíruje Gabriela Petráková, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Martina Drbušková.
Obejmout vlny je podle ní komorní příběh, který sleduje poslední hodiny Heinricha von Kleista a Henrietty Vogelové před jejich společnou smrtí u berlínského jezera Wannsee. Z osudového setkání slavného německého dramatika a spisovatele a těžce nemocné ženy, umírající na rakovinu, vzniklo intimní drama, které postupně odhaluje básníkův život i okolnosti jeho posledního rozhodnutí. Von Kleist, od jehož narození uplyne příští rok 250 let, a jeho přítelkyně Vogelová spáchali na břehu jezera sebevraždu v roce 1811.
"Myšlenka na vznik muzikálové verze Heinricha a Henrietty přišla zhruba před dvěma lety, když jsme si doma pouštěli rozhlasovou hru Tomáše Syrovátky. Emotivní příběh si přímo říkal o jevištní podobu," uvedla režisérka Petráková, která od příští sezony nastupuje do Tylova divadla jako dramaturgyně a kmenová režisérka muzikálového souboru. Podle ní je největší výzvou přenést příběh na jeviště bez patosu a s důrazem na lidskou pravdivost. "Postavy nejsou jen romantickým obrazem, ale lidmi z masa a kostí. Jsou to postavy, které dospěly na vrchol vztahového trojúhelníku, z něhož jediná cesta vede za hranici života. Téma pocitu vnitřní bezvýchodnosti je aktuální i po více než dvou stoletích, kdy se skutečný příběh odehrál," řekla Petráková.
Obejmout vlny jsou pátým muzikálem skladatele Krále. Vymykají se tradiční muzikálové formě. "Hudba stojí na hranici minimalismu, vážné hudby a muzikálu. Nejde o klasické písně se slokami a refrény, ale o prokomponované hudební skladby, které plynou spolu s příběhem a emocemi postav," řekl autor hudby. Diváci uslyší komorní instrumentaci pro klavír, smyčcové kvarteto, kontrabas a perkuse.
V hlavních rolích se představí šéf muzikálového souboru divadla Jozef Hruškoci jako Heinrich von Kleist, Kateřina Marie Fialová jako Henriette Vogelová a Pavel Režný jako její manžel. "Všichni tři jsou výrazné osobnosti s velkým interpretačním potenciálem. To je pro takto intimní příběh zásadní," doplnila Petráková. Dílo hudebně nastudoval Vojtěch Adamčík, scénu navrhl David Bazika a kostýmy Hana Kelar Knotková.