Plzeňské divadlo uvede v nové sezoně 11 premiér, na repertoáru bude 40 inscenací

Jedenáct premiér, včetně tří světových a dvou českých, nabídne v nové sezoně Divadlo J. K. Tyla v Plzni (DJKT). Na programu má i dvě obnovené premiéry. Kromě klasických děl, jako je Shakespearova hra Romeo a Julie či Pucciniho opera Bohéma, nabídne divadlo původní operní či taneční tvorbu a další doprovodné aktivity. Vstupné plošně nezdraží, divadlo ale cíleně upravuje ceny u nejatraktivnějších míst a představení, řekl dnes ČTK jeho ředitel Martin Otava.
Sezonu symbolicky otevřel 1. září divadelní průvod Vendelín, zakončí ji tradiční červnová Noc s operou. Letos divadlo uvede v lochotínském amfiteátru Verdiho Trubadúra. Městem zřizované divadlo si podle Otavy drží vysokou návštěvnost, předloni činila přes 94 procent a i loni se držela nad 90 procenty. Průměrná cena vstupenky byla loni 349 korun, předloni 310 korun.
Diváci se mohou těšit na světovou premiéru opery Falkenštejn. Dílo na historické téma napsal skladatel Zdeněk Lukáš v roce 1985 a dosud ho nikdo nenastudoval, řekl šéf operního souboru Jiří Petrdlík. Soubor také nabídne premiéry Pucciniho Bohémy, operní komedie Tajné manželství nebo Musorgského Borise Godunova.
Baletní soubor připraví dvě světové premiéry. Jednou bude balet šéfa souboru Jiřího Pokorného Anna Pavlova o jedné z největších baletních ikon 20. století. Druhou premiérou bude balet 1984 podle románu George Orwella. Na repertoár se vrátí titul Vyhoďme ho z kola ven.
Muzikál nechystá premiéru, obnoví ale Muzikantskou pohádku. "Řada našich titulů se stále těší velkému zájmu diváků a byla by škoda je upozadit jen proto, abychom za každou cenu přidávali další," řekl šéf souboru Jozef Hruškoci. Od listopadu se navíc soubor soustředí na nastudování muzikálu Fantom Opery, na nějž DJKT získalo práva jako první souborové divadlo v Česku. Premiéra bude ale až v příští sezoně.
Činohra se vrátí ke klasickým titulům, které kladou aktuální otázky o hrdinství, dospívání, lásce i o vzájemných očekáváních, uvedl šéf činohry Štěpán Pácl. Soubor tak nastuduje hru irského dramatika Johna Syngeho Hrdina Západu, Tylova Strakonického dudáka a Shakespearova Romea a Julii. Vedle nich to budou dvě české premiéry, a to komedie V dobrém i ve zlém dramatika Richarda Beana a inscenace izraelského autora Itaie Segala Koho miluje má duše o mladíkovi z ortodoxní rodiny u Tel Avivu, který tajně skrývá svou sexuální orientaci. K novinkám patří komorní cyklus inscenovaného čtení české poezie a hudby Souznění.
Divadlo prodává na sezonu 39 skupin abonentek, z toho čtyři jsou pro školy. Po covidovém propadu prodej předplatného pomalu stoupá. Před covidem prodalo divadlo přes 10.000 abonmá. V sezoně 2022/2023 se jich prodalo 5829 a v minulé sezoně 6890.