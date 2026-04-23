Plzeňské kašny po zimě ožijí, na jejich provoz a obnovu dá město 1,7 mil. Kč

Autor: ČTK
  13:14aktualizováno  13:14
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Plzni se od 1. května vrátí po několikaměsíční zimní přestávce k plnému provozu městské kašny, fontány, pítka a další vodní prvky. Před novou sezonou je pravidelně udržuje městská organizace Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP). Novinkou je letos opravená fontána Corso v sadovém okruhu, která bude i hrát, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).

V dubnu správci městského majetku čistí a kontrolují všechny fontány, kašny a pítka. "Vodní prvky do historického centra i plzeňských parků neodmyslitelně patří a jsou jeho ozdobou. Aby byly v perfektním stavu, významně investujeme do jejich obnovy a také do jejich údržby, která stojí přibližně 1,7 milionu korun," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).

Kvůli stavebním pracím na náměstí Republiky zůstane letos mimo provoz moderní zlatá kašna Chrtice v jihozápadním rohu náměstí. Město ji muselo loni předčasně odstavit a opravit, protože v její žulové vaně se objevily velké praskliny a vytékala z ní voda. Oprava prasklin přišla na víc než 161.000 korun, letos ale bude vypnutá. "Důvodem je revitalizace náměstí, která potrvá do konce srpna. Ze stejného důvodu nebude v této lokalitě ani mlžítko," řekl Tolar. Prasklou kamennou vanu řešilo město v roce 2021 také u kašny Velbloud. Tehdy bylo nutné do nádoby vsadit olověnou vanu, aby se předešlo úniku vody.

Předloni město za 8,7 milionu korun dokončilo rekonstrukci největší kašny v sadovém okruhu - oblíbené elipsy s téměř dvěma stovkami trysek před Západočeským muzeem z roku 1996. Loni začalo opravovat zhruba za 6,1 milionu korun fontánu Corso v sadovém okruhu. "Fontána prošla celkovou opravou, má opravenou nádrž, technologie a umí už zase i hrát a zpívat. Na programu bude mít několikrát denně skladby Bedřicha Smetany," řekl Tolar.

Podle Ilony Pelíškové ze SVSMP se kašny a fontány kontrolují už na podzim při zazimování, jejich jarnímu spuštění předchází náročná příprava. "Na jaře musíme znovu zkontrolovat rozvody elektroinstalace a vody, jestli přes zimu nedošlo k jejich poničení, dále také čerpadla, trysky nebo reflektory. Pokud je potřeba, necháme poškozené části opravit nebo vyměnit. Nádoby zachycující vodu musíme vyčistit, popřípadě vyspravit trhliny, dostanou i nový nátěr. Zahájení provozu zabere přibližně tři týdny," uvedla.

SVSMP pečuje o řadu vodních prvků - od kašen na centrálním náměstí přes fontány v sadovém okruhu až po pítka a mlžítka, která v horkých dnech osvěžují vzduch v ulicích. "V letních měsících je dostupnost vody v ulicích zásadní. Lidé mohou využít pítka například na Mikulášském náměstí, v Borském parku, v Červeném Hrádku nebo v Jetelové ulici. Velmi oblíbené jsou také pumpičky na frekventovaných trasách v sadovém okruhu kolem centra nebo v sadech Pětatřicátníků," dodal Tolar.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.