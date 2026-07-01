Plzeňské Křižíkovy sady budou na pět dní patřit Večerům s vážnou hudbou

Pět letních večerů bude od 20. do 24. července patřit v plzeňských Křižíkových sadech klasické hudbě. Malý festival Večery vážné hudby v Proluce se vrací popáté a nabídne zdarma koncerty předních českých hudebníků, členů České filharmonie, operetních sólistů i nastupující generace talentovaných umělců, řekl dnes ČTK ředitel a dramaturg Lukáš Krásný.
Projekt se podle něj v posledních letech stal respektovanou součástí kulturního kalendáře města a zájem o něj dokazuje, že klasická hudba dokáže oslovit široké publikum i mimo tradiční koncertní sály. "Jedinečné prostředí Proluky vytváří neopakovatelnou atmosféru, v níž se setkávají špičkové interpretační výkony s přirozeným geniem loci historického centra Plzně," uvedl.
Přehlídku zahájí soubor Virtuosi di Basso složený z violoncellistů a kontrabasisty České filharmonie. Následovat bude operetní galavečer Pletky paní operetky, komorní koncert kvintetu členů České filharmonie a jejich hostů, tradiční přehlídka mladých talentů Lehko-vážně a závěrečný koncert klavíristky Věry Müllerové za doprovodu chrámového sboru Codex Temporis.
"Naším cílem je vytvářet prostor, kde se špičkové umění stává přirozenou součástí veřejného života města. Chceme návštěvníkům nabídnout nejen kvalitní hudební zážitek, ale také možnost zastavit se, sdílet společný kulturní prožitek a objevovat krásu klasické hudby v otevřeném a přístupném prostředí," uvedli pořadatelé festivalu.
Součástí projektu je také podpora regionálních umělců a mladých interpretů, jejichž vystoupení doplní každý festivalový večer. Závěrečný den propojí hudbu s výtvarným uměním vernisáž projektu Barva na ulici, která dlouhodobě oživuje veřejný prostor velkoformátovou malbou a představuje tvorbu výtvarníků z Česka i zahraničí.