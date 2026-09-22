Plzeňské Moving Station připomene Havlovo výročí čtením textů, vzpomínek a úvah

Plzeňské kulturní centrum Moving Station chystá k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla komponovaný večer s mozaikou myšlenek, postřehů, vzpomínek, úvah a textů. V pořadu 90 × 90 = 90 má 5. října promluvit v 90 devadesátisekundových vstupech 90 lidí, kteří mají Václavu Havlovi a tomu, co po sobě zanechal, co říct. Pořadatelé proto vyzývají zájemce, kteří by se chtěli o své postřehy či vzpomínky podělit, aby se přihlásili, dokud je kapacita volná, řekl ČTK ředitel Moving Station Roman Černík.
"Nejde nám o oslavnou akademii ani o vzpomínkový večer se šesti řečníky u mikrofonu. Jde nám o něco havlovštějšího - o prostý akt, zastavení se, potkání lidí podobného smýšlení, kteří si váží slušnosti, občanské odpovědnosti a toho, že slovo má váhu, i když trvá jen devadesát vteřin," pozval na setkání Černík.
Organizace Johan, která Moving Station provozuje, se proto na zájemce obrací s výzvou: "Máte devadesát sekund. Co byste do nich vložili? Vzpomínku, citát, který vás provází, vlastní úvahu o tom, co dnes znamená žít v pravdě nebo třeba jen jednu větu, která vám z Havla zůstala v hlavě?" Zájemci mohou zjistit informace na webu a přihlašování bude možné do naplnění kapacity akce. Vstup bude zdarma.
K 90. výročí narození spisovatele, dramatika, disidenta, vůdčí tváře sametové revoluce a prezidenta Havla se připojily i další plzeňské instituce. Například Divadlo J. K. Tyla připravuje na listopad jeho hru z roku 1965 Vyrozumění ve formě scénického čtení. "Zvláště tato hra získala v dnešním kontextu nečekanou, až mrazivou aktuálnost," uvedl šéf souboru činohry Štěpán Pácl.
Jak vidí Havla mladá generace, která nezažila komunismus ani jeho prezidentskou éru, se snažili odpovědět studentky a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Vzali jeho texty a myšlenky jako materiál pro vlastní tvorbu. Vznikly desítky děl o manipulaci, veřejném prostoru, osobní odpovědnosti i přehlcení informacemi, které připomínají prezidentovy nedožité 90. narozeniny. Projekt Havel 26 vyzval studující k tomu, aby Havlovo myšlení nepojímali jen jako historický odkaz, ale jako živý podnět k dialogu se současností. Zamýšleli se nad otázkami, zda je Havel stále inspirací, jak dnes vypadá morální postoj, osobní odpovědnost či veřejná angažovanost či jak lze jeho myšlenky převést do jazyka současného umění. Práce představuje aktuální výstava na plzeňské náplavce a od prosince také v muzeu v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku.
Občanská iniciativa Prohnutí chce 5. října připomenout Havlovo výročí při setkání u lavičky Václava Havla v Šafaříkových sadech. "Někdo přinese květinu, někdo zapálí svíčku, někdo zahraje na kytaru," zvou pořadatelé.