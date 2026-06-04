Plzeňské muzeum vystavuje komiksy inspirované sbírkovými předměty

Komiksové příběhy doplní některé sbírkové předměty v Národopisném muzeu Plzeňska v Plzni. Tři desítky komiksů, které ode dneška muzeum představuje na výstavě Příběhy věcí: předměty a jejich proměny, jsou výsledkem spolupráce se studentkami a studenty ateliéru Komiks a ilustrace pro děti z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava potrvá do 26. září, muzeum ale plánuje v budoucnu studentské práce dále využít třeba v propagaci, řekl dnes ČTK Michal Chmelenský z muzea.
V letošním zimním semestru studenti komiksového ateliéru opakovaně navštěvovali stálé expozice a krátkodobé výstavy Národopisného muzea, aby se od jeho pracovníků dověděli co nejvíc informací k exponátům. Každý student si pak vybral jeden sbírkový předmět, který ho nejvíce zaujal, a o něm nakreslil jednostránkový komiks doplněný celostránkovou ilustrací. Výstava je tak inspirována sbírkami muzea a historickými souvislostmi, v nichž se předměty používaly nebo při kterých vznikaly.
"Napříč celým muzeem vzniklo 31 komiksů věnovaných zvykosloví, výročním zvykům, měšťanskému textilu a dalším předmětům. Máme tu například čepení nevěsty, velikonoční řehtačky, vynášení Morany, zpodobnění tradice svátku Lucie, příběh o bambitkovém křesadle nebo i trochu morbidnější příběhy, jako jsou třeba klíče k rakvi nebo výklopná rakev," vyjmenoval Chmelenský. Studenti si vybrali také například obchod s koloniálním zbožím nebo troubu na mračna, což byl nástroj z mořské lastury, na který pastýři troubili, aby odehnali bouře.
"Původním záměrem bylo poskytnout studentům a studentkám netradiční prostor pro vytvoření semestrální práce a muzeu originální a autorské ilustrace k propagaci stálých expozic. Jak nám postupně přicházely jednotlivé komiksy k připomínkování, jsme se rozhodli, že by bylo velikou škodou neprezentovat tato studentská díla na souborné výstavě. A plánujeme využít ilustrace také pro tvorbu nových pracovních listů pro žáky a pro tvorbu propagačních materiálů," dodal Chmelenský.