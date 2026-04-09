Plzeňské planetárium Techmania má nový laserový projekční systém za 16 mil.

Nový laserový projekční systém za zhruba 16 milionů korun začal sloužit v 3D planetáriu v plzeňském středisku Techmania Science Center. Pět laserových projektorů umožní lidem detailněji a realističtěji poznávat vesmír ve vysokém rozlišení. Na rozdíl od předchozího zastaralého sytému může teď také Techmania pružně reagovat na aktuální vývoj a zařadit do programu i čerstvé události. Už dnes tak například promítá záběry z mise Artemis II k Měsíci, řekl dnes ČTK ředitel Techmanie Jiří Královec.
Když se v roce 2013 planetárium otvíralo, bylo to první 3D planetárium v Česku a jedno z nejmodernějších na světě. Za tu dobu ale technika výrazně zastarala a bylo nezbytné ji vyměnit. Dosud byly v planetáriu lampové projektory. "Ty už ale nikde ve světě nejsou. Lampy do projektorů se musí každý rok měnit za nové. My jsme asi před čtyřmi roky skoupili všechny, které ještě zbývaly na trhu, a už další lampy bychom nebyli schopni sehnat," řekl Královec. Nový systém je tak kromě kvalitnějšího zobrazení i méně nákladný na údržbu a opravy. Jeho nákup financoval zakladatel Techmanie Škoda Investment.
Díky nové technologii má nyní planetárium Techmanie největší projektorový výkon ve střední Evropě, je to také nejnovější technologie, která je na světovém trhu k dispozici, řekl Pavel Mihula z firmy Nowatron, která technologii dodala. "Když je třeba v zasedací místnosti projektor, má svítivost kolem 5000 ANSI lumenů (jednotka měření jasu projektorů), tady je na řadu serverů napojeno pět projektorů s celkovým světelným výkonem přes 100.000 ANSI lumenů," řekl Mihula. Loni modernizované pražské planetárium má jinou techonologii, kdy místo projektorů obraz tvoří LED diody přímo v ploše kopule.
Planetárium pro 90 lidí s projekcemi na vnitřek kupole o průměru 14 metrů může zobrazit až miliony hvězd. "Dokážeme se dostat prakticky na absolutní konec známého vesmíru. Databáze, ze kterých se čerpá, jsou pravidelně aktualizované a ve velmi krátké době můžeme zobrazovat a simulovat nejnovější poznatky, které astronomie přináší," uvedl projektový manažer Nowatronu Juraj Mrázik. Planetárium nabízí 2D i 3D projekce, nejvyšší výkon systému se využívá při 3D projekcích.
"Máme teď připraveno pět filmů pro 3D sekci, které budeme postupně nasazovat do vysílání. Jsou to filmy, které zobrazují nejen vesmír, ale i další oblasti kolem geografie, astronomie, filmy, které vysvětlují základní fyzikální zákony a podobně," uvedl ředitel Techmanie. V planetáriu jsou ještě další technologie - 3D kino a projekční globus Science On a Sphere. I tyto technologie čeká modernizace. Příští rok se má navíc v planetáriu otevřít nová expozice zaměřená na Mars.
Techmanii loni navštívilo kolem 180.000 lidí. "To byla nejvyšší návštěvnost od covidu. Asi 40.000 až 50.000 návštěvníků představují školy," dodal Královec.