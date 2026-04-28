Plzeňské Slavnosti svobody potvrdily účast 101letého veterána z USA

Na plzeňské Slavnosti svobody letos přijede z USA účastník bojů druhé světové války v Evropě, 101letý Gideon Kantor. Už dříve město potvrdilo účast stoletého amerického veterána Josepha Thurmonda, informovala dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková. Slavnosti svobody, které jsou oslavou konce druhé světové války a osvobození Plzně americkou armádou, začnou v pátek 1. května. Oba veteráni by měli do Česka přiletět v těchto dnech, jejich účast na konkrétních akcích oslav se bude ještě upřesňovat.
"Moc se těším na svůj návrat na místa, kde pro mě skončila válka, těším se na setkání s vámi všemi. Ve svém věku každý den cvičím a čtu denní tisk. Návštěva Slavností svobody v Plzni pro mě bude úžasným dobrodružstvím," vzkázal do Plzně vídeňský rodák Kantor, jenž byl za války příslušníkem 3804. zásobovací roty, 4. obrněné divize.
Kantor se narodil 30. března 1925 ve Vídni. Když mu bylo 13 let a nacisté obsadili Rakousko, umístili ho do školy pro židovské děti. Jeho otec byl uvězněn, po jeho propuštění rodina opustila Rakousko a v dubnu 1941 se jako židovští uprchlíci dostali přes Francii, Španělsko, Portugalsko a Kubu do USA. Gideon Kantor dostal v červnu 1943 v 18 letech povolání do armády. Měsíc po vylodění spojenců v Normandii připlul do Evropy a sloužil u 4. obrněné divize, kde jako řidič nákladního auta zásoboval tanky pohonnými hmotami. Jeho jednotka postupovala přes Francii, překročila Rýn a pomohla osvobodit koncentrační tábor Ohrdruf, který byl pobočkou koncentračního tábora Buchenwald. Byl to první koncentrační tábor osvobozený Američany. Kantor odešel z armády 16. prosince 1945, celkem se zúčastnil pěti tažení.