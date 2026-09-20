Plzeňské Tylovo divadlo otevřelo lektorské centrum, nabídne úvody i workshopy

Lektorsko-edukační centrum Tylec, které nabídne dramaturgické a lektorské úvody k inscenacím, workshopy, besedy s tvůrci, prohlídky zákulisí a divadelní procházky, začalo od nové divadelní sezony fungovat při plzeňském Divadle J. K. Tyla (DJKT). Zaměří se také na školy, pedagogy, rodiny s dětmi a seniory. Centrum má propojit uměleckou činnost divadla se vzděláváním a vytvořit hlubší vztah mezi divadlem a publikem, řekl ČTK ředitel divadla Martin Otava.
"Pro mě divadlo není jen zvedni oponu, zavři oponu, vypusť diváky, ale je to vztah s divákem. Divadlo je takovým domovem duší, které to potřebují, a my jim chceme být otevření," řekl.
Centrum zastřeší aktivity, které divákům umožní poznat divadlo i z jiné perspektivy než pouze z hlediště. "Deset let jsem se v muzikálovém souboru pokoušel nabízet divákům co nejzajímavější zážitky a v podobném duchu chci pokračovat i v nové roli. Věřím, že díky našim akcím ještě více přiblížíme divadelní umění veřejnosti a kolem divadla vybudujeme živou komunitu návštěvníků," uvedl vedoucí centra, bývalý dramaturg muzikálového souboru Pavel Bár.
Tylec plánuje rozšíření nabídky doprovodných programů. Dramaturgické úvody, které se dosud konaly především před premiérami, budou před více představeními a budou také moderované. Lektorské úvody budou zhruba půlhodinové interaktivní programy, zpočátku zaměřené především na děti a jejich naladění na představení.
"Nechceme nabízet jen běžný doprovodný program k našim inscenacím. Chceme, aby ty programy měly nějaký edukativní přesah, a díky tomu jsme rozvíjeli dlouhodobý vztah diváků k našemu divadlu," řekl Bár. Věří, že díky těmto aktivitám diváci nebudou z divadla odcházet jen s pocitem, že se jim představení líbí, nebo nelíbí, ale že o něm budou i víc do hloubky přemýšlet v souvislostech a nacházet přesahy i do vlastního života.
Tylec připravuje také workshopy zaměřené na témata související s inscenacemi, besedy s tvůrci nebo cyklus čtyř besed o vzniku muzikálu Fantom opery. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů divadlo uvede příští rok na podzim. Pokračovat budou prohlídky zákulisí a novinkou budou divadelní procházky Plzní. První z nich 8. října představí místa, kde se v Plzni hrálo a hraje divadlo. Ve spolupráci s činohrou má vzniknout také procházka po místech spojených s Josefem Skupou a Jiřím Trnkou.
Centrum bude spolupracovat s externími divadelními lektory, tedy odborníky na pomezí divadelního umění a pedagogiky, i s umělci jednotlivých souborů a pracovníky divadelního zázemí.