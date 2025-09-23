Letadlo spadlo a hořelo krátce po třetí hodině odpoledne do lesa nedaleko Balkové na severním Plzeňsku. Jeho trosky byly rozeseté v lese do vzdálenosti 300 metrů.
Jednalo se o dvoumotorový šestimístný letoun americké výroby. „Konkrétně to byl Beechcraft BE 58 Baron,“ potvrdil v úterý ráno technický inspektor ÚZPLN Jiří Procházka. Letadlo letělo z Příbrami a namířeno mělo do Karlových Varů.
Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil
Stroj řídil šestasedmdesátiletý muž, který zemřel na místě. Podle zjištění iDNES.cz to byl pilot, který létal pravidelně.
Záchranné složky se k troskám letadla špatně dostávaly. Zpočátku nebylo jasné, kolik lidí v letadle cestovalo. Hasiči a policisté proto prohledávali les, zda tam někdo není zraněný či mrtvý. Policisté až dnes s jistotou řekli, že nikdo další ve stroji neseděl.
Odborníci z ÚZPLN dnes na místě stále pracují, sbírají a zkoumají trosky letounu. „Zjišťujeme, co bylo příčinou pádu letounu,“ uvedl Procházka.
Podle informací serveru Novinky.cz oznamovatelé nehody viděli stroj ve vzduchu explodovat. Zda letoun skutečně ještě za letu vybuchl, nebo začal hořet až po dopadu na zem, podle Procházky není v tuhle chvíli vůbec jasné.
U Balkové jsou také policisté. „V současné době na místě probíhá řada procesních úkonů a věc jsme kvalifikovali jako trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.
