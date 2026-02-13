Hasiči vyjížděli k požáru fiatu do Střížova u Přeštic 13. prosince kolem čtvrté hodiny ráno. Kriminalisté začali na případu okamžitě pracovat a podařilo se jim získat dostatek důkazů usvědčujících pachatele.
„Pátého února proto proběhla realizace k tomuto případu, která byla spojena s domovní prohlídkou u organizátora žhářského útoku a policisté zadrželi oba muže. Třicetiletý muž byl po provedených úkonech propuštěn na svobodu, o tři roky starší muž skončil ve vazbě,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.
Dvojici obvinili z poškození cizí věci. „Ačkoliv starší z mužů trestnou činnost ´pouze´ vymyslel, zorganizoval, ale přímo se samotného útoku neúčastnil, hrozí mu stejný trest jako vykonavateli,“ vysvětlila mluvčí.
Právě starší muž loni na podzim několik měsíců přemlouval svého známého, aby hořlavou látkou zapálil zaparkované vozidlo u domu. Za ochotu mu poslal na účet pět tisíc korun.
Aby měl dotyčný už konečně od svého kamaráda klid, tak se k činu odhodlal. Brzy ráno dojel do obce, polil benzinem vnitřek zaparkovaného fiatu a zapálil. Auto začalo okamžitě hořet. Od něho se vznítilo i vedle stojící auto značky Smart. Vlivem požáru se hořící fiat samovolně rozjel a najel do zavřených vrat u domu.
Motivem byla podle policie pomsta. Majitel zapáleného vozu totiž svědčí proti „objednavateli“ činu v případu jiné trestné činnosti.