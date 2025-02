Riskantní jízda uťala loni v kraji 43 životů, stoupl počet nehod s chodci

V roce 2018 bylo mrtvých 44, o rok dříve dokonce 51. „Bohužel, v Plzeňském kraji došlo k nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu počtu tragických úmrtí při dopravních nehodách ve srovnání s ostatními regiony Česka. Zároveň zde byl po Jihomoravském kraji mapován druhý nejvyšší počet usmrcených na tisíc hlášených nehod,“ uvedla Stanislava Zychová z pracoviště Českého statistického úřadu v Plzni.

Zatímco v roce 2023, který z pohledu obětí havárií byl rekordně bezpečný, na silnicích kraje zemřelo 27 lidí, historicky nejméně od vzniku Plzeňského kraje, loňský rok naopak patří na opačný konec statistik. Uváděné číslo 43 se týká lidí, kteří zemřeli přímo při dopravní nehodě nebo do 24 hodin od ní.

Ve veřejně dostupné databázi dopravních nehod iDNES.cz zjistil, že někteří těžce zranění umírají ale až po delší době. To je případ loňské bouračky z Tachovska, kdy téměř devadesátiletý senior za volantem osobního auta nedal při vjíždění na hlavní silnici přednost. Jeho spolujezdkyně zemřela krátce po nehodě, muž po třech týdnech.

Podle krajské policejní mluvčí Pavly Burešové nejvíce lidí zemřelo na silnicích v březnu, kdy do statistik přibylo osm obětí.

„V srpnu jsme zaznamenali sedm obětí, po pěti osobách pak v květnu a červenci. Nejvíce usmrcených bylo na území Plzeň-venkov, což jsou okresy Plzeň-sever a Plzeň-jih. Dohromady tam evidujeme 16 obětí (v každém z okresů po osmi obětech, pozn. red. ), následuje Plzeň s osmi. Naopak nejméně mrtvých bylo na Rokycansku a Tachovsku, a to po třech. Mezi nejčastější příčiny evidovaných dopravních nehod patřily nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě a nesprávné předjíždění. Stejné příčiny se opakují dlouhodobě,“ vypočítala Burešová.

Celkem loni policisté řešili v Plzeňském kraji 4710 nehod, nejvíce za 15 let. Hned při čtyřech loňských bouračkách zemřeli dva lidé. U Podhůří na Plzeňsku při nedání přednosti v jízdě zemřeli osmaosmdesátiletý řidič a jeho o rok mladší spolujezdkyně, u Dlažova na Domažlicku při nehodě trojice aut zemřeli dva řidiči, oba také už v seniorském věku. Řidička a spolujezdkyně zemřely při nehodě jednoho auta u Mířkova na Domažlicku.

Čtvrtá taková nehoda se stala loni v listopadu u Chotíkova v křižovatce výpadovky na Karlovy Vary a výjezdu z čerpací stanice. Auto najíždějící na hlavní vjelo do cesty vozu, který jel ve směru od Karlových Varů do Plzně. Drtivý náraz vrazil pravý bok do nitra auta a poslal ho do příkopu. V autě zemřela 37letá spolujezdkyně a o 16 let starší řidič. Podle dosavadních zjištění nebyli řidič ani spolujezdkyně připoutaní.

Tohle místo se loni stalo nejtragičtějším v celém kraji, protože jen několik metrů dál se už v dubnu srazila dvě auta. Jedenasedmdesátiletý šofér střet nepřežil a další dva lidé z nabouraných aut byli vážně zranění.

Podle policistů loni stoupl počet nehod, ve kterých figurují chodci. Celkem takových nehod bylo 187, pěší jich zavinili 82. „Počet nehod s účastí chodců meziročně vrostl o téměř 13 procent. V roce 2023 byli chodci viníky u 53 případů, loni počet jejich zavinění vzrostl na 82,“ dodala policistka Pavla Burešová.

Loni v prosinci zemřel po srážce s autem muž, který šel v noci po dálničním přivaděči mezi Plzní a Ejpovicemi. Srazilo ho projíždějící auto, byl na místě mrtvý. Do nemocnice převáželi záchranáři i lehce zraněnou spolujezdkyni z osobního auta.

Policisté loni řešili i několik neobvyklých nehod. Nepozornost řidiče kamionu byla příčinou srážky čtyř kamionů přímo na dálničním mostě u 67. kilometru dálnice D5 mezi Ejpovicemi na Rokycansku a Tymákovem na Plzeňsku. Jeden z řidičů nehodu nepřežil, dálnice stála několik hodin.

Na stejné dálnici, jen poblíž hranice Plzeňského a Středočeského kraje, narazil kamion do osobního auta, ani tady nebyl podle prvotních zjištění šofér náklaďáku plně soustředěný na jízdu a smetl osobní auto. To po nárazu začalo hořet. Spolujezdkyni svědci vytáhli ven, řidič v něm uhořel.

Na D5 poblíž Ostrova u Stříbra předcházela tragické smrti osmnáctiletého řidiče menší nehoda, kdy za tmy s autem narazil do svodidel. Nabourané auto zůstalo stát v levém jízdním pruhu. Když z něj vystoupil, srazilo ho další přijíždějící auto. Vrtulník s ním ještě letěl do nemocnice, ale vše bylo marné.

Loni přibylo i mrtvých na motorkách. Část jezdců nezvládla své stroje a mnohdy ve velké rychlosti narazili do stromů u cest, aut nebo traktorů. Smůlu měl jezdec u Vochova, který spadl s motorkou tak nešťastně, že doklouzal pod protijedoucí auto. Nejméně ve dvou tragických případech nedali motorkářům jedoucím po hlavních přednost řidiči vyjíždějící z vedlejší silnice.

Loni policisté řešili i smrt cyklisty, který spadl na Plzeňsku z kola tak nešťastně, že si způsobil smrtelná zranění. Podle dokumentace neměl sedmapadesátiletý jezdec na hlavě cyklistickou přilbu.

Podle Pavly Burešové ze všech loňských nehod v Plzeňském kraji zavinili cizinci 11 procent z nich.

