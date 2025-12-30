Od hořící dodávky chytl i dům sousedů. Ve voze našli hasiči propanbutanové lahve

K požáru v Lidické ulici v Tlučné vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči kolem 16:30. Hasiči z domu vynesli dvě kočky a z dodávky dvě dvoukilogramové propanbutanové lahve, které pak ochladili.
Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí
Aby zabránili šíření požáru, rozebírali střešní konstrukce. Jízdu na místo komplikovalo počasí, hasiči museli kvůli namrzajícím silnicím požádat silničáře o posyp komunikací.
„Škoda přesáhne milion korun. O kolik či kolikrát, to ještě není určeno,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
