Muž bez reflexních prvků šel za tmy prostředkem silnice, srazila ho dodávka

Muž šel po silnici I/27 ve směru od Třemošné na Kaznějov v půl deváté večer. To už byla tma. Chodec ale nešel po levé krajnici, ale přímo prostředkem vozovky. Navíc neměl na sobě viditelné reflexní prvky.
Mezi odbočkou na Horní Břízu a Kaznějovem ho srazila dodávka, která jela stejným směrem. Narazila do něj zrcátkem a bokem vozidla. „Dvaatřicetiletý řidič dodávky značky Iveco se snažil přejetím do levého jízdního pruhu střetu s chodcem zabránit, ale to se mu bohužel nepodařilo,“ popsala kolizi policejní mluvčí Eva Červenková.
Muž utrpěl velmi vážná zranění. Záchranáři ho převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Vzhledem ke zranění u něj policisté neprovedli dechovou zkoušku, vyžádali si proto odběr krve ve zdravotnickém zařízení. Řidič vozidla ji měl negativní.
Nehodou se dopravní policisté nadále zabývají.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz