Nehoda se stala v obci Nebílovy na Plzeňsku, kde na tamní louce postávala během probíhajících farmářských trhů auta.
„Podle dosud zjištěných skutečností došlo k samovolnému rozjetí osobního vozidla, které přimáčklo malé dítě na další automobil,“ upřesnil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Michal Schön.
Na místě zasahovala pozemní i letecká záchranná služba. „Dítě utrpělo zranění a bylo letecky transportováno do zdravotnického zařízení,“ řekl za záchranáře jejich mluvčí Luboš Bouček. Podle serveru novinky.cz šlo o zhruba tříletou holčičku.
Jak policie tak i záchranáři však vzhledem k věku zraněného dítěte nechtějí veřejnosti sdělovat podrobnější informace. Není tudíž zatím ani jasné, kdo byl vlastníkem vozidla, které zranění dítěti přivodilo. Případem se však nadále zabývají kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov.