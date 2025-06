Autor: iDNES.cz , ČTK

14:22

Žena z Plzeňska, která trýznila partnerova syna, půjde na čtyři roky do vězení. Rozhodl o tom v úterý Vrchní soud v Praze. Původně jí uložil podmínku. Žena podle soudu nutila malého chlapce k sadomasochistickým hrátkám. Například ho zabalila do černého gumového pytle, do pusy mu dala erotický roubík a na hlavu nasadila plynovou masku.