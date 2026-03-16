Plzeňský festival Blik Blik se rozšíří na tři dny, nabídne 17 světelných zážitků

Plzeňský festival světla Blik Blik se letos rozšíří na tři dny. Od 19. do 21. března uvidí lidé na 3,5 kilometru dlouhé trase mezi areálem DEPO2015 a náplavkou Mže ve čtvrti Roudná 17 světelných instalací, projekcí či videomappingů. Šest z nich bude interiérových a zpoplatněných. Loni přišlo na dvoudenní festival kolem 70.000 lidí, což přesahovalo pohodlnou kapacitu akce. Proto se letos o jeden den prodloužila, řekla dnes novinářům ředitelka festivalu a pořádajícího kreativního centra DEPO2015 Soňa Rychlíková.
Rozpočet 11. ročníku přehlídky, na níž vystavují světelné instalace a projekce zkušení i začínající autoři z Česka i ze světa, je kolem pěti milionů korun. Část je z veřejných peněz, část pokryjí sponzorské příspěvky a tržby z prodaného vstupného na interiérové instalace. Loni si vstupenku koupilo přes 6000 diváků, což je úspěch, řekl kreativní ředitel Jiří Suchánek.
"Ústředním tématem je letos Symbióza - vztah člověka, města a přírody. Téma akcentuje potřebu rovnováhy mezi světlem a tmou, mezi pohodlím moderního města a přirozeným prostředím i mezí lidskou aktivitou a životem dalších druhů," uvedl. K atraktivním zastávkám bude podle něj patřit náměstí Republiky. Jeho plochu obsadí deset objektů sochaře Čestmíra Sušky, který pracuje s kovovými vyřazenými nádržemi a cisternami. Do Plzně přivezl například 5,5 metru vysoké figurativní objekty Rytíři, kteří spolu vedou pomyslný tichý rozhovor, velký stůl nebo šestimetrové věže. Kovové objekty doplňuje osvětlení.
Program představí Božskou geometrii, iluzivní laserovou instalaci v Proluce, kde tisíce laserových paprsků vytvoří pohlcující prostředí připomínající pohled do modře zářícího slunce. Na náplavce na Mži bude hra Démoni, při které budou lidé moci házením míčku trefovat animované ďáblíky. Druhou instalací na náplavce bude Mythos, projekce na vodní stěnu o šířce 20 a výšce až 12 metrů, která díky geometrickým tvarům i výjevům mytologických postav odvypráví souboj dobra a zla. Ve vnitrobloku radnice se diváci ocitnou uprostřed nejkomplexnější projekce v historii festivalu. Připomene cenné předměty z archivu, jako je městská pečeť, text Tylovy hry Fidlovačka, kde se poprvé objevila česká hymna, a další.
Z placených zastávek, přístupných na jednu vstupenku, Suchánek vyzdvihl například světovou premiéru instalace Uranium z uranového skla, které fluoreskuje pod ultrafialovým světlem. Vznikla na míru rajského dvora kláštera ve Františkánské ulici, kde dnes sídlí muzeum církevního umění. Ve stejném areálu najdou lidé také dílo Glasstides nebo světelné plastiky Moonies, které rozzáří potemnělý letní refektář.
Festival se poprvé konal v roce 2015 jako jeden z bodů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury. "V té době se po Evropě konaly nižší desítky festivalů světla, jejich popularita roste, dnes jich je kolem 400," dodal Suchánek.
Program a podrobnosti o festivalu a vstupenkách jsou na www.blikblik.cz.