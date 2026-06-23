Plzeňský Festival Finále připravil 16 letních promítání na netradičních místech

Filmový festival Finále Plzeň, jehož 39. ročník bude 25. až 30. září, připravil na léto promítání na osmi netradičních místech - v muzeu v přírodě, galerii, pivovarech, kavárně i v restauraci. Šestnáct projekcí, z nichž některé se objeví na zářijové přehlídce nejlepších českých filmů, je naplánováno od 23. července do 5. září. ČTK to dnes řekla ředitelka přehlídky Eva Veruňková Košařová. Začátky promítání jsou většinou ve 20:30, v rodinném kině U Matoušů v Plzni-Bolevci od 19:00.
"Plzeňské filmové večery se snaží vyvést diváky ze stereotypu uzavřených sálů a nabízejí zážitky v kulisách, které dodávají filmům úplně nový rozměr," řekla mluvčí přehlídky Martina Kurfirstová. Podle Veruňkové Košařové se organizátoři snaží o co největší rozmanitost míst i dramaturgie, která s nimi konvenuje. "A zároveň nedáváme filmy, které tady proběhnou dalšími letními festivaly nebo už byly v kinech. Aby to byly opravdu snímky, které jsou co nejnovější. Takže ty české jsou staré pár týdnů, většinou mají premiéru v červenci a v srpnu," uvedla.
Podle výkonného šéfa Finále Petra Veruňka se bude promítat v prostorách s kapacitou 250 až 300 diváků. Pouze do Galerie města Plzně, která nabídne francouzské vizuálně atraktivní komediální drama Barvy času, srovnávající životy předků s uspěchanou současností, se jich vejde jen asi 60.
Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni-Křimicích bude česká komedie Bardotky. "O třech kamarádkách z vysoké školy, kterým už sice bylo dvacet, dokonce třikrát, ale rozhodně nehodlají jen sedět doma. V hlavních rolích filmové oslavy ženství excelují Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková," uvedla mluvčí. V Prazdroji se ještě představí očekávané sportovní drama Bojovník z drsného prostředí MMA. Je o vysloužilém olympijském medailistovi v boxu, který se rozhodne pro riskantní návrat, ale tentokrát do klece MMA.
V Purkmistru v Plzni-Černicích bude konverzační absurdní komedie 6 gramů s Jiřím Mádlem, Ondřejem Vetchým a Davidem Novotným. V Roští ještě promítnou českou rodinnou komedii Dovolená v Českém ráji. Sleduje manžele procházející krizí, kteří kvůli finanční tísni musí zrušit vysněnou cestu k moři a zvolí kempování pod stanem. Park u Kafe Smetanka nabídne americký psychologický thriller Drama s prvky černé komedie a Milost od oscarového režiséra Paula Sorrentina. Novým místem je Červený Hrádek u Plzně, kde bude česká komedie Po večerce.
V rodinném kině U Matoušů, kde je Muzeum v přírodě, bude podvečerní promítání šesti filmů pro rodiče i děti ve stodole. "Letošní program obohatí výjimečná projekce pod širým nebem v Amfiteátru Lochotín v neděli 30. srpna, která bude pro diváky zdarma," řekla ředitelka. Půjde o novou komedii Někdo to rád v Plzni režiséra Martina Horského, plzeňského rodáka.
Vstupenky nezdražovaly a budou za 150 Kč on-line od konce června nebo na místě, k Matoušům pak za 110 Kč a za 90 Kč pro děti.