Plzeňský festival Sportmanie nabídne v srpnu sto sportovních klubů a spolků

Téměř stovka sportovních klubů či spolků se představí od 15. do 23. srpna na 11. ročníku největší sportovní akce pro veřejnost v Plzni Sportmanie. V parku za obchodním centrem Plaza si budou moci děti, mládež i dospělí pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje vyzkoušet zdarma různé druhy sportů. Každý ze tří třídenních bloků nabídne téměř 50 většinou sportovních, ale i zábavných stanovišť. Děti do 15 let budou opět sbírat razítka do hrací karty a měnit je za bronzové, stříbrné a zlaté medaile, řekl dnes ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).
"Vloni Sportmanii navštívilo rekordních 55.000 dětí a dospělých. Právě tato čísla ukazují, že má celá akce smysl. Je skvělé pozorovat zájem o sport, stejně tak kvalitu i soudržnost plzeňských sportovních klubů, které se tam prezentují. Chceme motivovat děti k pohybu, ukazovat jim sportovní vzory a nabídnout atraktivní náplň na volné prázdninové dny," řekl.
Kromě tradičních i méně obvyklých sportů se i letos objeví na Sportmanii novinky, například rychle se rozmáhající padel, sport příbuzný squashi a tenisu, nebo beach házená. Každý den Sportmanie od 16. srpna odstartuje ranním cvičením na hlavním podiu, ve všední dny bude následovat zdravotní cvičení pro seniory.
Zahájení akce obstará 15. srpna parkourové představení Jaroslava Chuma, jako host vystoupí mimo jiné stříbrná olympijská medailistka, plzeňská tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, řekl radní pro podporu sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek (Pro Plzeň). Besedy, autogramiády a exhibiční vystoupení s úspěšnými sportovci nabídnou i další dny akce. přijedou například mistryně světa v thajském boxu a mistryně Evropy do 16 let v ledním hokeji Viktorie Jílková, mistři ČR - házenkáři Talentu týmu Plzeňského kraje, hokejisté HC Škoda Plzeň, hráči vicemistra futsalové ligy SK Interobal Plzeň a další. Každý den nabídne i doprovodný program.
Vstup na akci je zdarma. Další informace jsou na webu akce.