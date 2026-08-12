Plzeňský festival Sportmanie začne v sobotu, předvede se stovka klubů a spolků

Plzeňský festival Sportmanie, největší sportovní akce pro veřejnost, začne v sobotu v 10:00. V parku za obchodním centrem Plaza se představí téměř sto sportovních klubů či spolků. Až do 23. srpna si budou moci děti, mládež i dospělí pod dohledem trenérů a členů klubů z regionu vyzkoušet zdarma různé sporty. Každý ze tří třídenních bloků nabídne téměř 50 většinou sportovních, ale i zábavních stanovišť. Děti do 15 let mohou získat za razítka medaile. ČTK to řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Sportmanii loni navštívilo rekordních 55.000 dětí a dospělých. Letos nabídne kromě tradičních i méně obvyklých sportů například rychle se rozmáhající padel, sport příbuzný squashi a tenisu, nebo beach házenou.
"Slavnostní zahájení v sobotu od 17:00 bude uvádět moderátorka televizních pořadů Branky, body, vteřiny Barbora Černošková. Jako host vystoupí mimo jiné stříbrná olympijská medailistka, plzeňská tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. Poté zazpívá dvojnásobný držitel ceny Anděl, osobitý zpěvák, textař a kytarista Thom Artway," řekl radní Tomáš Morávek (Pro Plzeň).
Program 11. ročníku akce s podtitulem Sportovní park pro celou rodinu je podle něj připravený tak, aby přilákal návštěvníky všech generací. Spojuje pohyb s hudbou i zábavou. "Hned první den se představí mimo jiné Plzeňské mažoretky, Čárykluk, taneční škola Dance Nation nebo parkourista Jaroslav Chum, vyzkoušet si bude možné jumping," uvedl Morávek.
V neděli 16. srpna přijde od 16:00 na autogramiádu mistryně světa v thajském boxu a zároveň mistryně Evropy do 16 let v ledním hokeji Viktorie Jílková a za příznivého počasí seskočí do areálu parašutisté. Na besedy, autogramiády a exhibice tam zavítají v pondělí v 16:00 hráči vicemistra futsalové ligy SK Interobal Plzeň, v úterý v 16:15 členové týmu hokejové extraligy HC Škoda Plzeň a v pátek 21. srpna od 17:45 čerství mistři ČR, házenkáři Talentu. Čtvrtek 20. srpna je věnován Nadaci sportující mládeže, která mimo jiné ocení nejlepší sportovce, které podporuje. Ve čtvrtek bude přednášet Michal Rukavička na téma prevence sportující mládeže z pohledu fyzioterapie.
"Každý den Sportmanie začne rozcvičkou pro veřejnost, ve všední dny od 07:00, o víkendu od 08:00. V pracovní dny od 09:00 bude speciální program pro seniory," uvedl Morávek. Vstup na akci je zdarma, otevřeno bude ve všední dny od 14:00 do 20:00, o víkendech od 10:00 do 20:00. Poslední den končí už v 16:00. Další informace jsou na webu akce.