Divadelní a taneční představení, sousedskou hostinu, performance, rituál, hudební ceremonie, instalace, bytové divadlo či komentované procházky nabídne od 20. do 24. května plzeňský festival alternativní kultury Nastevřeno. Propojí umělce s obyvateli i nezvyklými místy plzeňské čtvrti Bory. Festival dlouhodobě sleduje nezávislou divadelní tvorbu, performance a site-specific projekty, které překračují hranice a otevírají nové způsoby vnímání a různé pohledy na současné umění, řekl dnes novinářům umělecký ředitel kulturního centra Moving Station Roman Černík.
Na šestý ročník festivalu přijedou umělci z Česka, Švédska, Belgie, Německa či Polska, kteří se představí na scéně Moving Station, ale i v jejím okolí - na náměstí, v ulicích, v zahrádkářské kolonii, v kostele nebo na univerzitě. Loni se umělci zaměřili na oblast kolem Centrálního autobusového nádraží, letos se posunou do jihovýchodní části čtvrti Bory. "Což je rezidenční čtvrť, ale zároveň také čtvrť, kterou označujeme jako takovou městskou lesostep, kde můžete najít ohlasy starých zahrádkářských kolonií, pak takové zpustlé louky, jsou tam industriální stavby, některé zanikají, a do toho vzniká developerská výstavba. Je to velmi zvláštní a dynamická část, takže ten festival taky bude dokumentovat proměny toho místa," řekl Černík.
Silné zážitky přinese podle něj zahájení festivalu s představením Děti U divadelního souboru Tantehorse na téma dětské paliativní péče. Do městské džungle bývalé zahrádkářské kolonie Goldschiederovka zavede účastníky terénní sonda Atlas nepoddajnosti. V programu je také například Mikro-teatro s bytovým divadlem Mariborská hypnóza, autorská inscenace Válovky inspirovaná životem malířek Jitky a Květy Válových, belgická tanečně-zvuková performance na koleji Borská Armabeton. Švédská umělkyně Vida Vojičová uvede v chrámu mistra Jana Husi hudebně-performativní ceremonii Hildegard of Bingen Invocation, polská divadelní laboratoř Studio Kokyu nabídne svůj dlouhodobý výzkum na rozmezí divadla, pohybu a dechu Trinity - The Letter, jenž vychází z fyzického herectví a inspirace japonským bojovým uměním.
Část programu bude zdarma, na vybrané akce je nutné zakoupit vstupenky.