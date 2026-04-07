Plzeňský kraj a obce nesouhlasí se zavedením DPH na objednávku veřejné dopravy

Plzeňský kraj a obce nesouhlasí se zavedením DPH na objednávku veřejné hromadné dopravy. Počítá s tím navrhovaná novela zákona o DPH, která má platit od ledna 2028. ČTK to řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Podle něj by se DPH musela platit z tzv. kompenzace, tedy z rozdílu mezi tím, co kraj zaplatí dopravcům, a tím, co se vybere na jízdném. Kompenzace, kterou kraje vyplácejí železničním i autobusovým dopravcům, dnes nejsou zatíženy DPH. Obce se obávají rušení spojů a zdražení jízdného.
"Jako kraje jsme jednoznačně proti. Zdražení o 21 procent (DPH), je obrovský zásah, čtyřikrát vyšší než je zdražení nafty v současné době. Odčerpalo by to z krajů peníze, které dávají na dopravní obslužnost. V našem kraji odhadujeme, že to bude 420 milionů korun," uvedl náměstek. Kraj zaplatí letos dopravcům za vlaky a autobusy, tedy za dopravní obslužnost, přes 2,2 miliardy Kč, z čehož jízdné tvoří do 17 procent. Podle Čížka musí Asociace krajů ČR dál "bojovat", jinak by mohlo nastat omezení veřejné dopravy. Stát argumentuje snahou uvést českou úpravu DPH do souladu s evropskou legislativou.
Podle Čížka není cestou redukce spojů nebo zdražení jízdného. "Zvýšení ceny nafty, ale hlavě to, že nám stát chce vzít 'dépéháčkem' peníze z veřejné dopravy, tak bude znamenat nějaké zdražení jízdného. My jsme pět let nezdražovali a vlastně za tu dobu byla inflace přes 30 procent. Takže nějaké zdražení, třeba koncem roku, předpokládáme," řekl.
Podle šéfa krajského odboru dopravy Dušana Pakandla se téma ještě po nedávném setkání vlády s hejtmany dál řeší. "Pro náš kraj by to znamenalo odliv 420 milionů korun v cenové hladině roku 2024, takže v roce 2028 bychom byli třeba na 450 až 480 milionech," uvedl.
Omezení dopravy není podle Pakandla jednoduché. Kraj sice podle smluv s dopravci může ubrat deset až 20 procent vlakových kilometrů, ale i potom zůstávají fixní náklady vysoké i za neujetý kilometr. "A zdražovat také není cesta, protože jízdné tvoří 15 až 17 procent z ceny dopravního výkonu. Úprava cen pomůže maximálně v nižších desítkách milionů, ale rozhodně neudělá 420 milionů," uvedl.
Podle náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Ješety by bylo DPH problémem pro veřejnou dopravu. "Bavíme se o rozmezí od sedmi do 11 miliard korun za všechny objednatelé závazku veřejné služby v celé republice (včetně autobusů). O tolik by tedy stála dopravní obslužnost navíc," uvedl. Podle něj záleží, jestli DPH bude ve vyšší jednadvacetiprocentní nebo v nižší dvanáctiprocentní sazbě. "Je to určitě velké téma mezi Asociací krajů a vládou a těm přísluší rozhodnutí," uvedl.
Podle Jiřího Kozáka, šéfa organizátora veřejné dopravy POVED, kraj od konce covidu zvyšuje počty spojů, cestujících i tržby z jízdného, loni o jednotky procent. "Zájem o veřejnou dopravu roste tím, jak se neustále zkvalitňuje," řekl. Kvůli dodatečnému výdaji přes 400 milionů Kč by už nebyl prostor pro další navyšování počtu spojů. "Zatím se to snažíme minimálně udržet, protože ten standard (koncepce integrované dopravy) byl v roce 2020 nastavený dobře a dnes mají lidé dobré spojení do všech míst," dodal.