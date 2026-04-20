Plzeňský kraj a ZČU zakládají ústav Nexus, má dostat lidi z regionu do světa

Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dnešním podpisem zakládací listiny založily ústav Nexus - mezinárodní mobility Plzeňského kraje. Má organizovat zahraniční výjezdy i příjezdy středoškoláků, vysokoškoláků, pedagogů a odborníků, vzdělávací programy a mezinárodní projekty. Smyslem tzv. zapsaného ústavu je zjednodušit roztříštěný systém a dát mezinárodním mobilitám dlouhodobou strategii i programové zaměření. ČTK to řekla mluvčí kraje Eva Mertová. Financovat ho bude kraj a evropské peníze.
"Kraj od roku 2027 počítá s pravidelnou podporou minimálně deseti milionů korun ročně. Základní vklad je jeden milion už v letošním roce. Nexus má začít fungovat nejpozději do měsíce od podpisu zakládací listiny," uvedla mluvčí. Dlouhodobým záměrem obou institucí je podle ní posílit mezinárodní zkušenosti, přivést do regionu nové impulzy a udržet talenty v kraji.
"Chceme, aby mladí z našeho kraje měli stejnou šanci získat zkušenosti ze světa jako studenti ve velkých evropských metropolích. Nexus je nástroj, jak to udělat systematicky a dlouhodobě. Zároveň tím posilujeme budoucnost regionu. Chceme, aby se talentovaní lidé vraceli a uplatnili se v našem kraji," řek hejtman Kamal Farhan (ANO).
Rektor ZČU Miroslav Lávička dodal, že ambicí univerzity je, aby zahraniční zkušenost byla běžnou součástí vzdělávání v kraji. "Absolvovat studijní nebo pracovní pobyt v cizině už je dnes téměř nutností. Nejde jen o osobní zkušenost jednotlivce, ale o investici do rozvoje a budoucí konkurenceschopnosti celého regionu. Nexus nám pomůže otevřít dveře do světa většímu počtu studentů i akademiků a zároveň přivést kvalitní vědecké partnery sem k nám do Plzně," uvedl.
Podle prorektora Jana Váněho potřebuje region s bohatou průmyslovou i vzdělávací tradicí aktivně čerpat zkušenosti z ciziny a zapojovat se do globálních projektů. Příprava ústavu Nexus byla podle něj rychlá, trvala necelý rok.
Kraj chce podle náměstka hejtmana Vladimíra Kroce (ANO) pokračovat v loni založených programech Dress Up & Stay Home a GoHigher. "Vytvoříme tím kapacitu pro internacionalizaci všech škol i pro skupinu nadaných a talentovaných. Nová organizace bude mít šanci dostat se do mezinárodních projektů, které jsou financované Bruselem (třeba Erasmus+)," uvedl. Podle Kroce už díky Nexusu nebudou muset mít školy na mezinárodní mobility s programovým zaměřením akreditaci.
Dress Up & Stay Home je vzdělávací program kraje, který vysílá středoškoláky za zkušenostmi na zahraniční stáže, například do Japonska a Číny. Navštívili třeba Expo 2025 v Ósace. GoHigher podporuje, sdružuje a rozvíjí nadané žáky a studenty. Má zastavit odliv talentů z regionu a propojit je s výzkumným, inovačním a firemním prostředím.