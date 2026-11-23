Plzeňský kraj by měl příští rok hospodařit s příjmy 24,21 miliardy korun a výdaji 27,33 miliardy Kč. Příjmy jsou o 1,3 procenta vyšší než ve schváleném rozpočtu na letošek, výdaje se mají zvýšit o 7,8 procenta. Schodek 3,12 miliardy Kč bude krytý hlavně úsporami z předchozích let. Transfery státu zejména do školství a sociální oblasti tvoří z příjmů i výdajů shodně 12,8 miliardy korun a jsou meziročně o 6,8 procenta vyšší. Návrh rozpočtu na rok 2027 dnes schválili krajští radní.
Rozpočet počítá se splátkou investičního úvěru 100 milionů korun, která bude podle návrhu hrazená zůstatkem běžných účtů předcházejících let. Zastupitelé budou rozpočet schvalovat na řádném zasedání v pondělí 14. prosince.
Schodek souvisí podle náměstka hejtmana Pavla Stroleného (ANO) hlavně s předfinancováním projektů dotovaných z EU a státního rozpočtu, se stavebními investicemi příspěvkových organizací a s investicemi a neinvestičními výdaji do silnic a veřejně přístupných účelových komunikací. Na jeho pokrytí půjdou úspory uložené na bankovních účtech rezervního fondu kraje.
"Rozpočet na rok 2027 pokrývá vlastními zdroji běžný chod kraje a jeho organizací. Současně umožňuje pokračování důležitých investic. Zároveň počítáme s podporou obcí, životního prostředí, zdravotnictví i dalších oblastí, které jsou pro fungování kraje důležité," uvedl náměstek.
Už dříve řekl, že na investice chce dát hejtmanství přinejmenším 2,5 miliardy Kč, stejně jako letos. Kraj má 4,5 až pět miliard korun volných peněz na účtech a ve fondech, nemá proto problém financovat schodkový rozpočet. S půjčkou zatím příští rok nepočítá.
Návrh rozpočtu na rok 2027 počítá s největšími výdaji do školství, tělovýchovy a sportu, na něž je vyčleněno 12 miliard Kč. Následuje doprava se 4,5 miliardy Kč. Na sociální věci plánuje kraj vydat 2,23 miliardy Kč. "Na zdravotnictví půjde 1,15 miliardy korun a například na kulturu a cestovní ruch bychom měli mít k dispozici 870 milionů korun," uvedl Strolený.
Součástí návrhu je také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2028 a 2029, kdy kraj také předpokládá schodkové hospodaření. Počítá s využitím rezervního fondu i úvěrů. V roce 2028 plánuje dvoumiliardovou půjčku a o rok později miliardovou. "Jejich čerpání bude podmíněno výsledkem výběrového řízení, uzavřením smlouvy a schválením zastupitelstvem kraje," dodal náměstek.