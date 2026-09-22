Plzeňský kraj dá do roku 2030 na zubní a lékařské pohotovosti 177 mil. Kč

Plzeňský kraj zajistí na další čtyři roky provoz zubní a části lékařských pohotovostí. Na jejich provoz v letech 2027 až 2030 vynaloží podle vysoutěžených zakázek 176,6 milionu korun bez DPH. Kraj sice od letošního roku nemá povinnost pohotovostní služby organizovat, protože tato odpovědnost přešla na zdravotní pojišťovny, jejich dostupnost chce ale nadále podporovat, řekl ČTK hejtman Kamal Farhan (ANO). V roce 2025 pohotovosti zajišťované krajem ošetřily 36.585 pacientů, z toho 10.258 lidí využilo zubní pohotovost. Současné krajské tříleté smlouvy na zajištění pohotovostí končí 31. prosince. Nově kraj bude uzavírat čtyřleté smlouvy.
Dosavadního provozovatele zubní pohotovosti, EUC Kliniku Plzeň na Denisově nábřeží, od příštího roku vystřídá Zubní centrum Nerudovka, které uspělo ve veřejné zakázce. Kraj za zajištění zubní pohotovosti v letech 2027 až 2030 zaplatí 48,4 milionu korun. V pracovních dnech bude pohotovost fungovat od 18:00 do 22:00, o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00. Nově budou v pracovních dnech a o víkendech a svátcích dopoledne místo dosavadního jednoho zubaře současně sloužit dva zubní lékaři a dva zdravotničtí pracovníci, odpoledne o víkendech a svátcích bude sloužit jeden lékař a jeden zdravotník. Změní se také zázemí pro pacienty.
"Zubní pohotovost už sice není službou, kterou by měl kraj ze zákona povinnost zajišťovat, přesto ji chceme pro naše obyvatele zachovat a dál zlepšovat. Nové nastavení přinese nejen dostatečné personální zajištění, ale také důstojnější podmínky pro pacienty díky větší čekárně a vyvolávacímu systému," uvedl Farhan. Kromě pohotovosti v Plzni se na Klatovsku a Domažlicku podle rozpisu střídají v držení čtyřhodinové pohotovosti o víkendech a svátcích jednotliví zubaři.
Dalších šest lékařských pohotovostí pro děti a dospělé zajistí kraj v Tachově, Boru, Sušici a Plzni. Za jejich čtyřletý provoz zaplatí 128,2 milionu korun bez DPH. V Tachově bude dětskou pohotovost zajišťovat Poliklinika Tachov a pohotovost pro dospělé Západočeská ambulance. V Boru bude pohotovost pro dospělé fungovat na Poliklinice Bor, v Sušici zajistí dětskou i dospělou pohotovost Sušická nemocnice a dětskou pohotovost v Plzni nadále Nemocnice u Sv. Jiří.
Kromě toho další pohotovosti fungují v krajských nemocnicích. Dětská i dospělá pohotovost je v Klatovské, Domažlické a Rokycanské nemocnici, pohotovost pro dospělé také ve Stodské nemocnici. Pro Plzeň pohotovost pro dospělé zajišťují urgentní příjmy v režimu hrazeném zdravotními pojišťovnami.
V roce 2025 ošetřily pohotovostní služby zajišťované krajem 36.585 pacientů. Vedle 10.258 lidí na zubní pohotovosti to bylo 14.335 pacientů pohotovosti pro děti a dorost a 11.992 lidí na pohotovosti pro dospělé.