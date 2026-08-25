Plzeňský kraj dá na organizaci olympiády dětí 47 mil. Kč a 50 mil. na stavby

Autor: ČTK
  17:29aktualizováno  17:29
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Plzeňský kraj dá téměř 47 milionů korun na organizaci Zimní olympiády dětí a mládeže (ZODM), která bude příští rok 24. až 29. ledna. Proti původnímu rozpočtu z roku 2022 je to téměř o 15 milionů korun více. Důvodem je inflace, zdražování energií, potravin, ubytovacích kapacit a dalších vstupů, řekl ČTK náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO). Dalších asi 50 milionů korun kraj zaplatí za stavební úpravy sportovišť a internátů, s čímž počítal už v roce 2022.

Náklady kraje sníží dotace 20 milionů korun od Národní sportovní agentury, kterou slíbil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle Kroce se teď převod úředně vyřizuje. "Ministr prosadil změnu zákona, aby Národní sportovní agentura mohla dávat peníze na významné sportovní akce krajům, městům i obcím přímo z rozpočtu sportu," uvedl Kroc. Návrh už prošel Sněmovnou. ZODM by měla ještě dostat 6,2 milionu korun od ostatních krajů. Finální rozpočtovaná částka bude tedy úplně jiná, řekl náměstek.

V souvislosti se ZODM nechává kraj upravit některá sportoviště a internáty. "Většina investic by se stejně postupně realizovala. V kraji zůstanou a budou dál sloužit našim občanům," řekl Kroc.

Sportoviště i internáty už jsou připravené. Nejvíce peněz stálo rozšíření in-line dráhy v Nýrsku na Klatovsku, kde vznikly trasy pro běžecké lyžování s mezinárodními parametry. Podle Kroce jsou jedny z nejlepších v Česku, a už teď jsou obsazené. Trať je celoročně využitelná, v létě pro kolečkové lyže, brusle, koloběžky, v zimě by se tam měl déle držet sníh díky asfaltovému podkladu. Připravený je také sportovní areál Špičák pro snowboardové, sjezdové a skicrossové disciplíny. Posílilo se zasněžování a upravil jeden svah. V Nýrsku i na Špičáku už byly kontrolní závody. Na klatovském zimním stadionu, kde město ještě postavilo ubytování, už se také hrálo zahajovací hokejové utkání.

"Poměrně vysoké byly také náklady na úpravy ubytovacích kapacit v internátech našich středních škol, kde se výrazně zlepšila kvalita, a už od letošního září tam děti přijdou do něčeho úplně jiného. Jde o objekty v Domažlicích, Klatovech a Sušici, kde také kraj podpořil úpravy městských zimních stadionů. Internáty bychom stejně museli modernizovat, i kdyby nebyla olympiáda," řekl Kroc. Dále dal kraj obci Železná Ruda na Klatovsku pět milionů na olympijský dům u infocentra. Hotový bude v listopadu.

Do kraje má příští rok koncem ledna přijet asi 1300 sportovců ve věku od 12 do 16 let ze všech regionů ČR.

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