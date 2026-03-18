Plzeňský kraj dá víc peněz na platy ve veřejném sektoru, na nepedagogy a silnice

Plzeňský kraj bude mít letos vyšší výdaje kvůli státem nařízenému růstu platů ve veřejném sektoru, na placení nepedagogických pracovníků na středních školách i na opravy svých silnic nižších tříd. Se všemi výdaji počítal a má je v odhadované výši zahrnuté v rozpočtu. Pokud by se prováděly nějaké změny, tak až od druhého pololetí, řekl ČTK náměstek hejtmana Pavel Strolený (ANO). Nejpozději do června chce mít spočítané veškeré nároky svých organizací.
S povinným růstem platů ve veřejném sektoru od dubna už kraj zhruba počítal a většinu má ve výdajích zahrnutou. "Zatím se mohou příspěvkové organizace zachovat podle toho navýšení. Potřebuji zjistit, kdo s tím už v rozpočtu počítal a kdo ne. Ale nemyslím si, že to je něco, co bychom museli zásadně upravovat a co bychom nezvládli," řekl.
Na financování nepedagogických pracovníků 43 krajských středních škol má od letoška, odkdy je místo státu platí kraj, v rozpočtu asi 650 milionů korun navíc. "To pokrylo navýšení rozpočtového určení daní. Tím pádem jsme nedostali ani korunu na silnice nižších tříd. Náš schválený rozpočet s penězi od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nepočítá. Pokud by se Asociace krajů ČR v červnu dohodla s vládou na nějakém objemu financí na opravy krajských silnic, tak by kraj veškeré peníze přidal na rekonstrukce komunikací, na něž má letos vyčleněnou zhruba jednu miliardu korun. Máme připraveno dost projektů," uvedl.
Platy nepedagogů má kraj v rozpočtu zahrnuté, ale musí spočítat, kolik jim bude muset ještě přidat kvůli povinnému navýšení platů ve veřejném sektoru. "Chci to vědět nejpozději v červnu. Nejspíš budeme muset sáhnout do rezervního fondu, protože byl vytvořený právě pro případy zásahu zvenčí, což tohle nařízení vlády je," uvedl Strolený.
Platy nepedagogických pracovníků mělo kraji pokrýt zhruba 700 milionů korun z rozpočtového určení daní. "Nominální mzdy za rok 2025 dělaly kolem 650 milionů. Dokážeme tím tedy jakžtakž pokrýt i nějaké navýšení pro rok 2026," uvedl náměstek. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí na Asociaci krajů uvedl, chce část nákladů, které přešly na kraje na placení školníků, uklízeček, kuchařek a nákupu učebnic, opět převzít pod státní rozpočet. "Příští týden budeme mít sezení ekonomické sekce Asociace krajů, takže budu vědět víc. Asociace za nás jednala i na ministerstvech," řekl.
Plzeňský kraj loni hospodařil se schodkem přes 350 milionů Kč. Na bankovních účtech má asi pět miliard korun. "Navíc z akcí, které byly předfinancované krajem a dostali jsme na ně dotace, příspěvky, anebo jsou tam nějaké vratky týkající se ušetřených peněz, tak přijde do rezervního fondu dalších asi 980 milionů," řekl Strolený. Letos má kraj hospodařit s příjmy 23,909 miliardy Kč a výdaji 25,353 miliardy korun. Schodek 1,444 miliardy Kč mají pokrýt přebytky z předchozích let.