Plzeňskému kraji se nedaří získat dostatek pěstounů, zejména pro starší děti, sourozenecké skupiny a děti se specifickými potřebami. Přestože se počet zájemců v posledních letech mírně zvyšuje, kraj by potřeboval získat další desítky rodin na dlouhodobé i přechodné pěstounství. Děti, pro něž je nutné rychle zajistit náhradní péči, se zatím daří umisťovat, v případě potřeby i ve spolupráci s ostatními kraji, zjistila ČTK na krajském úřadě.
Na konci loňského roku bylo podle statistiky ministerstva práce a sociálních věcí v kraji u pěstounů 1432 dětí. Z toho 1083 dětí žilo u příbuzných pěstounů a 349 ve zprostředkované pěstounské péči. Zájem o pěstounství se kraj dlouhodobě snaží zvyšovat, poslední dva roky kampaní Pěstuj budoucnost. V roce 2024 se přihlásilo 27 zájemců o dlouhodobé pěstounství a devět o přechodné. Loni to bylo 30 zájemců o dlouhodobou a 23 o přechodnou péči. Letos kraj zatím eviduje 13 žádostí o dlouhodobé a 11 o přechodné pěstounství. Pěstounů na přechodnou dobu, kteří poskytují dětem krátkodobé rodinné zázemí v krizových situacích, je nyní v kraji aktivních 55.
Nejmenší děti se podle mluvčí kraje Evy Mertlové daří umisťovat do náhradních rodin, ať už do osvojení, nebo dlouhodobé pěstounské péče. V roce 2024 se takto podařilo zajistit rodinné prostředí 28 dětem do zhruba čtyř let, loni 31 a letos zatím 27.
Pokud se nepodaří zajistit péči v náhradní rodině, mohou děti skončit v dětských domovech. Plzeňský kraj jich zřizuje sedm s celkovou kapacitou 290 dětí. Děti žijí ve 40 rodinných skupinách na 27 adresách. Zařízení jsou v posledních letech stejně jako v dalších částech Česka na hranici kapacit.
Kraj se snaží měnit dosavadní podobu dětských domovů, které se postupně přeměňují na zařízení komunitního typu. Děti tak místo společného bydlení ve větším objektu žijí v menších domácnostech v běžné zástavbě, podobně jako v rodinách. Jako první v kraji dokončil letos transformaci plzeňský dětský domov Domino. Provozuje sedm rodinných skupin na sedmi adresách. Kraj na zprovoznění bytů přispěl přibližně 1,5 milionu korun.
Nové byty a rodinné domy pořizují také dětské domovy ve Staňkově na Domažlicku a Nepomuku na Plzeňsku. Kraj se podílí předfinancováním nákupu nemovitostí a úhradou části peněz, které nelze pokrýt z evropských a státních dotací. Náklady na nákup a zprovoznění bytů a rodinných domů v Nepomuku, Holýšově či Staňkově byly asi 100 milionů korun.
Přechod na menší domácnosti ale přináší i problémy. Podle ředitelů dětských domovů současný systém financování dostatečně nepokrývá vyšší personální a provozní náklady, řekla Mertlová. Zařízení rozptýlená na více místech potřebují více zaměstnanců, složitější je zajištění jejich zastupitelnosti včetně nočních služeb. Rostou také výdaje na dopravu, energie a údržbu více objektů.
Samostatnou otázkou je pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů. Kraj měl v minulosti projekty Šance pro budoucnost a Krok do života, které připravovaly mladé lidi na samostatný život a uplatnění na trhu práce. Zkušenosti z nich se promítly do metodiky, kterou domovy nadále využívají. Systémová následná péče ale podle kraje stále není dostatečně legislativně ukotvená. Ředitelé zařízení se proto snaží každému mladému člověku individuálně zajistit bydlení a podporu při vstupu do samostatného života. Pomoci může například plzeňský Dům na půl cesty Bójka, který nabízí dočasné ubytování a odbornou podporu mladým dospělým bez rodinného zázemí.
Na péči o ohrožené děti se kromě kraje, obcí a státních zařízení podílejí také neziskové organizace. Zajišťují například doprovázení pěstounů, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové bydlení, poradenství a terénní pomoc. Kraj je podporuje několika dotačními programy.