Plzeňský kraj jako první v Česku zavádí výuku první pomoci ve virtuální realitě

Plzeňský kraj zavádí jako první v ČR systematickou výuku první pomoci ve virtuální realitě. Přes 29.000 žáků krajských středních škol budou školit záchranáři zdravotnické záchranné služby (ZZS) na speciálních figurínách, které jsou propojené s virtuálními brýlemi přes umělou inteligenci. Novinářům to dnes řekl hejtman Kamal Farhan (ANO).
Systém VR Rescue dává okamžitou zpětnou vazbu, studenti si vyzkoušejí záchranu života v reálných situacích, řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. "Projekt VR Rescue běží téměř rok a školy mají rostoucí zájem o interaktivní trénink první pomoci. Postupně jsme se přesvědčili, že jde o odborný nástroj, za nímž stojí špičky v oboru moderních technologií a který přináší konkrétní výsledky. Proto jsme se rozhodli jej zavést na všech našich středních školách. Vnímáme to jako velmi smysluplnou investici," řekl Farhan.
Program školení se zaměřuje primárně na zástavu krevního oběhu a následnou resuscitaci, protože první minuty jsou zásadní pro přežití. "Kraj kupuje sadu 20 virtuálních brýlí ve dvou dokovacích stanicích (umožňují rozšíření konektivity notebooků a počítačů), deset figurín a licence, vše za více než 2,6 milionu korun," řekl krajský radní Karel Pressl (ANO).
Zavedení do škol zajistí ZZS, odborným garantem je VR Rescue. "Přijedeme na střední školu, přivezeme vybavení a proškolíme učitele, jak jej používat. Studenti budou trénovat v hodinách tělesné výchovy. Trénink zabere asi 15 minut, poté se vrátí do výuky," řekl ředitel ZZS Pavel Hrdlička. Pokud zrovna nebudou vybavení využívat školy, kraj je poskytne na akce pro veřejnost.
"První minuty rozhodují, zda člověk bude žít. Mozek při zástavě krevního oběhu začíná odumírat za tři až pět minut. A v těchto klíčových minutách v drtivě většině nejsou na místě záchranáři, ale kolemjdoucí. A pokud je jen pár lidí ze sta schopno a ochotno poskytnout první pomoc, je to až příliš malá šance na život. Museli jsme s tím něco udělat," řekl ředitel VR Rescue Marek Bárdy. Lidé, kteří prošli kurzem, se podle něj cítí mnohem sebevědoměji. Od loňského června prošlo tréninkem přes 45.000 lidí. "V nejbližších měsících chceme pokořit hranici 100.000 vytrénovaných," uvedl. Bárdy neví o tom, že by podobný trénink ve virtuální realitě na školách poskytoval i někdo jiný.
První školou, která jím projde, je Vyšší odborná škola v Klatovech, kde je Obchodní akademie se 300 žáky a o něco více jich má další její součást - Střední zdravotnická škola. "Tahle generace má virtualitu nejraději. Pro Obchodní akademii to bude velice užitečné. Je to barvitější a více je to baví. Oslovilo je to i při dnešním pilotním školení, rádi se do toho zapojují," řekla ředitelka Soňa Rabušicová. Systémová výuka první pomoci pro středoškoláky podle ní dosud neexistovala.