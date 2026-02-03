Sušice na Klatovsku jedná s Plzeňským krajem o prodeji cenného renesančního domu zvaného Stará lékárna. Památkově chráněný objekt, který je na náměstí, město koupilo před 11 lety. Přes 15 let je uzavřený. Poté, co by ho koupil kraj, by v něm měla vzniknout další expozice krajského Muzea Šumavy v Sušici. Jednání dnes ČTK potvrdily město i kraj.
"Máme architektonickou studii (rekonstrukci a úprav). A teď vedeme jednání s krajem o odkupu budovy, protože Muzeum Šumavy projevilo zájem o tento objekt s tím, že by tam rozšířilo svoji expoziční muzejní činnost, protože s ním hned sousedí," řekl starosta Petr Mottl (ODS). Podle něj by to město uvítalo jako dobré využití památky.
Architektonickou studii nechalo město zpracovat před lety po velkých diskusích s památkáři. "Všechny nejasnosti byly nakonec vyjasněny a studie je k dispozici. A pokud by došlo k prodeji objektu kraji, tak je díky studii velká část práce hotova," uvedl Mottl.
Podle náměstka hejtmana pro ekonomiku a majetek Pavla Stroleného (ANO) bude oprava budovy vyžadovat velké investice, a proto se teď kraj snaží vyjednat s městem co nejnižší kupní cenu. "Možná koupě je otázkou ceny a budoucího skutečného využití," uvedl. Kraj teď mapuje možné expozice a efektivitu přestavby i provozu, uvedl náměstek.
"Krajský úřad jedná s městem Sušice o možnosti spolupráce," řekl krajský radní pro kulturu, památky a cestovní ruch Libor Picka (STAN). Stará lékárna by se po případném odkupu krajem stala součástí krajského muzea v Sušici. "Byla by tam výstavní plocha," řekl. Expozice by měla být zaměřena na Šumavu, okolní region i samotné město.
Sušice koupila dům za devět milionů korun. Původně ho vlastnila italská firma, která ho chtěla přestavět na hotel. Poté ho dlouho prodávala realitní kancelář. Dům se sgrafitovou fasádou má stejně jako Muzeum Šumavy základy ze 14. století, objekty jsou kulturními památkami. Podle místních i historiků jde o nejkrásnější domy v Sušici. Město tam provedlo dílčí opravy - třeba střechy.
Radnice tam původně chtěla městské muzeum a infocentrum. Poté se tam měl přestěhovat sušický betlém a měla tam být stálá výstava o historii města. "Sušice si zaslouží pořádnou prezentaci jako královské město a brána Šumavy," uvedl před pěti lety Mottl.
Náklady opravy odhadlo město před deseti lety na 50 milionů Kč, dnes by mohly být podle kraje až dvojnásobné.