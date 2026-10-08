Plzeňský kraj má smlouvu s Arrivou, zajistí 15 let dopravu bateriovými vlaky

Plzeňský kraj dnes podepsal smlouvu s novým dopravcem, firmou Arriva vlaky, která bude od prosince 2030 po dobu 15 let zajišťovat veřejnou dopravu na čtyřech tratích dvanácti bateriovými elektrickými vlaky BEMU. Arriva nabídla ze čtyř soutěžitelů nejnižší cenu - 161 korun za kilometr, která byla jediným kritériem výběrového řízení, řekl ČTK náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Na tratích dosud jezdí České dráhy s dieselovými vlaky. V nové soutěži ale neuspěly, stejně jako GW Train Regio a RegioJet. Podle Čížka je kraj prvním v Česku, který úspěšně dotáhl soutěž na bateriové vlaky do konce.
"Díky ní (soutěži) a dotaci na vozidla se nám podařilo získat cenu, která zásadně šetří peníze, zajistí bezemisní cestování, hustší síť přímých spojů bez přestupů a další kvalitní vlaky,“ řekl Čížek. Výsledná průměrná sazba s dotací činí 160,83 koruny za vlakový kilometr, což podle něj zajistí kraji výrazné úspory. Třeba proti současné smlouvě pro Plzeňsko je nová cena o čtvrtinu nižší a v porovnání s posledním kontraktem v dieselové trakci na lince z Plzně do Domažlic jde dokonce o úsporu téměř 130 Kč/km. Veškerá rizika i s výběrem tržeb nese objednatel, tedy kraj, řekla mluvčí kraje Eva Mertlová.
Kraj už má podle ní příslib dotace na vozidla z programu Modernizačního fondu TRANSGov ve výši 788 milionů Kč při předpokládané pořizovací ceně vozidel 1,125 miliardy Kč. Arriva musí do konce roku podat oficiální žádost o dotaci, dodala mluvčí.
Dvanáct nových bateriových elektrických jednotek BEMU se objeví na tratích v regionu ve dvou vlnách. Od prosince 2030 bude do provozu nasazeno šest vozidel s ročním výkonem 947.000 vlakových kilometrů, na něž se bude čerpat dotace z Modernizačního fondu. Od prosince 2033 se rozšíří o dalších šest vozidel, už bez dotace, čímž roční výkon stoupne na 1,642 milionu vlakokilometrů. Po 15 letech provozu budou vozy převedeny na dopravce, který uspěje v navazujícím nabídkovém řízení.
"Cestujícím přivezeme tiché a moderní ekologické vlaky, které zvýší atraktivitu železnice v regionu," řekl generální ředitel Arrivy Daniel Adamka. Nárůst výkonů podle něj reaguje na výstavbu nové tratě, na postupné ukončování starých smluv a přináší nová dopravní spojení.
Na linku P3 z Plzně do Domažlic vyjedou od prosince 2030 vlaky po nové trati přes Líně u Plzně. Jde o nové spoje, které kraj objednává poprvé. Linka P21 povede z Příkosic přes Rokycany, Plzeň, Nýřany do Heřmanovy Hutě. Od roku 2030 se nejfrekventovanější regionální tratě v plzeňské aglomeraci propojí přes Plzeň. Cestující ze silných spádových oblastí se dostanou do Plzně a dál přes krajské město bez přestupu. Využita bude také rekonstrukce a elektrifikace tratě z Nýřan do Heřmanovy Huti. Od prosince 2033 se linka prodlouží o úsek Příkosice - Nezvěstice.
Na lince P22 z Bezdružic přes Plzeň do Radnic nahradí od prosince 2033 motorové jednotky vlaky BEMU, které přinesou tišší provoz bez emisí v turisticky atraktivní oblasti Bezdružicka a v populačně se rozvíjejícím okolí Chrástu a Radnic. "Pro nabíjení využijí elektrizovaný úsek Pňovany - Ejpovice," uvedla mluvčí. Ekologické jednotky BEMU budou dále vozit turisty o víkendech na lince P25 z Plzně přes Klatovy do Železné Rudy-Alžbětína, tedy do Národního parku Šumava. "Jinak by v době víkendů stály neefektivně odstavené v depu. Nové vlaky musí jezdit co nejvíce a z náhrady dieselových motoráků profitovat i chráněná příroda Šumavy," dodala.