Zastupitelé Plzeňského kraje dnes jednomyslným souhlasem napříč politickými stranami učinili první krok ke stavbě hospice v okrajovém plzeňském obvodu Malesice. Schválili dohodu mezi krajem a Plzní o společné stavbě zařízení. Plzeň už na nový hospic vyčlenila téměř hektarový pozemek v Malesicích a prozatím přislíbila 50 milionů korun. Náklady se odhadují na 300 až 350 milionů korun. Přesnou odpověď dá až architektonická soutěž, kterou bude muset teprve kraj vyhlásit. Většinu nákladů na stavbu by měl nést Plzeňský kraj, se stavbou by chtěl začít v roce 2028, řekl dnes náměstek pro investice Tomáš Soukup (ANO).
Jediný kamenný hospic v Plzeňském kraji, Hospic svatého Lazara, sídlí v Plzni 27 let v činžáku ve vnitrobloku plném aut, bez zahrady a jen s malou terasou. Objekt je majetkem města. O novou budovu v lepším prostředí usiluje hospic řadu let. Lůžkovou částí zařízení s 28 lůžky projde za rok přes 420 pacientů. Obsazenost je 95 procent. Čtvrtým rokem hospic poskytuje i domácí péči.
Architektonickou soutěž za návrh stavby by chtěl kraj vyhlásit v letošním třetím čtvrtletí. "Předpokládáme, že devět měsíců, možná až rok, by se projektovalo a v roce 2027 bychom rádi požádali o stavební povolení a v roce 2028 a 2029 by se stavělo," řekl Soukup.
Jaká bude přesně podoba nového zařízení, zodpoví architektonická soutěž. "Kapacita by měla být okolo 32 pokojů tak, abychom nahradili kapacitu stávající s drobnou rezervou," řekl Soukup. Předpokládá se, že vlastníkem bude kraj, provozovat by ho měl současný provozovatel, Hospic svatého Lazara.
O hospicu jedná kraj také s biskupstvím. Plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO), který je i krajským zastupitelem, řekl, že už schválených 50 milionů korun za město by rád zdvojnásobil. Jednat o tom ale musí nejdříve rada a zastupitelstvo Plzně. "Náš vklad by včetně hodnoty pozemku byla menší polovina," uvedl. Podporu má stavba i u opozice. "Je to jedna z nejdůležitějších investic současné doby, služby hospice jsou zapotřebí. Jsme připraveni podpořit jakýkoliv vklad do financování," uvedl zastupitel Martin Baxa (ODS).