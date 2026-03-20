Plzeňský kraj neomezí kvůli drahé naftě dopravu, s dopravci má palivovou doložku

Plzeňský kraj nebude omezovat veřejnou dopravu kvůli drahé naftě, jejíž cena za tři týdny vzrostla kvůli válce na Blízkém východě zhruba o třetinu. S dopravci má uzavřenou palivovou doložku, která jim plně kompenzuje nárůst cen pohonných hmot. V případě potřeb by jim poskytl zálohové platby. U autobusové dopravy se každý měsíc mění ceny nafty podle aktuálního vývoje cen ropy na trhu, řekl ČTK vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl.
"Takhle to máme indexované už od poloviny roku 2020, kdy platí smlouva s Arrivou. Dopravce tedy nemůže na drahé naftě tratit, protože to má ve smluvním finančním modelu, který reaguje na aktuální ceny," uvedl. Arriva je největším provozovatelem veřejné linkové dopravy v regionu. Na autobusy letos kraj v rozpočtu vyčlenil 820 milionů korun a na vlaky přes 1,4 miliardy Kč. Veřejnou železniční dopravu zajišťuje v regionu několik dopravců, zhruba dvě třetiny výkonu naftovými vlaky.
V covidových letech 2020 a 2021 byla podle Pakandla drahá nafta přes půl roku. "Tehdy to znamenalo mimořádný náklad kolem 65 milionů Kč, který jsme museli (autobusovému) dopravci pokrýt," řekl. Současné zdražení by mělo být podle smlouvy vyúčtováno za celý rok 2026, takže by se projevilo v rozpočtu kraje na rok 2027. Pokud by ale vysoké ceny trvaly více než čtyři měsíce, pak by kraj zahájil s dopravcem jednání o dřívějších úhradách, což by musela schválit rada. Také za covidu kraj dopravci vyplatil peníze dřív.
"Samozřejmě drahá nafta činí dopravcům 'cashové' potíže, ale je nutné si uvědomit, že na autobusy dáváme letos 820 milionů korun. Takže když vyroste cena nafty o 60 milionů, tak jsou to vlastně jednotky procent navíc," řekl vedoucí.
S železničními dopravci má kraj dohodnutý podobný finanční model. "Ale ti se nikdy, ani v covidových letech, neozvali," uvedl Pakandl. Podle něj je to dané tím, že provozují jak dieselové tak elektrické vlaky.
Plzeňský kraj neomezuje žádné linky ani spoje, protože to by podle Pakandla způsobilo pouze růst fixních nákladů. "Takže by se sice ušetřilo na naftě, ale museli bychom platit stojící autobus," řekl. Z nasmlouvané ceny za kilometr tvoří přes polovinu fixní náklady, které musí kraj platit, i když vozy nevyjedou. "A čím více by se seškrtaly kilometry, tak tím víc by nám vzrostl tento paušál," uvedl.
Drahá nafta by podle Pakandla mohla přilákat více lidí do veřejné dopravy. "Mohli bychom mít větší tržby, což by částečné pokrylo růst ceny dopravního výkonu. Ale ono to není jedna k jedné, protože tržby tvoří jen kolem 15 procent z ceny výkonu," řekl.