Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního plánu, který nechalo zpracovat MMR

Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního rozvojového plánu ČR (ÚRP), který nechalo zpracovat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Do konce týdne zašle k navrhovanému plánu připomínky. Schválili to dnes radní. Plán vymezuje v regionu sedm akceleračních oblastí o celkové výměře 30 kilometrů čtverečních, v nichž by šlo postavit 60 větrných elektráren. To je výrazně víc, než kolik by měl kraj spravedlivě celorepublikově přispět, řekl dnes ČTK krajský radní Petr Fišer (ANO).
“Expertní územní studie, kterou jsme si nechali vypracovat, stanovuje, že by to číslo (počet větrníků v kraji) mělo být 15 až 20," uvedl. V akceleračních oblastech se počítá s jednodušším povolováním větrných elektráren. Díky tomu by tyto zdroje mohly získat v takzvaném zrychleném řízení povolení do roka. Největší oblasti v kraji jsou na jihu Plzeňska. Mapu zveřejnilo MMR 14. dubna.
Kraj podle Fišera zašle své připomínky ke změně ÚRP ministerstvu do 15. května. Budou rozděleny do čtyř oblastí - podle hlediska obcí, regionálního rozvoje, životního prostředí a památkové péče. Podle radního obdržel kraj nesouhlasná stanoviska s akceleračními oblastmi od 37 obcí. Žádají, aby kraj učinil veškeré kroky k ochraně krajinných, přírodních a sídelních hodnot dotčených území a k zachování co nejširší rozhodovací pravomoci samospráv při posuzování a umisťování staveb větrných elektráren.
Takto argumentují například Řenče, Střížovice a Únětice z jihu Plzeňska. Žádají kraj, aby aktivně hájil obce i obyvatele. Požadují vypuštění zón ze změny plánu. Argumentují hlukem, vizuální dominancí v krajině, ztrátou klidového charakteru území, a rizikem ohrožení spodních vod a vodního režimu. Navržené oblasti podle nich zasahují do území s vysokou krajinářskou a kulturní hodnotou a až desítky větrníků by změnily charakter krajiny a zhoršily kvalitu zdejšího života.
"Se změnami tak, jak jsou navrženy (v ÚRP), nesouhlasíme. V současném návrhu je na území kraje vymezeno sedm lokalit o celkové výměře 30 kilometrů čtverečních, což by umožňovalo výstavbu kolem 60 větrných elektráren," řekl Fišer.
"O oblastech pro větrníky se mělo s občany debatovat, a ne stanovit akcelerační oblasti natvrdo a postavit obce před hotovou věc," řekl starosta čtyřtisícových Blovic Robert Zelenka (Žijeme Blovice, SNK). Podle starostů není krajina od hradu Radyně k zámku Zelená Hora u Nepomuku, pás mezi řekami Úhlavou a Úslavou pro vysoké větrníky vhodný.
"Primárně se veškeré obce bojí toho, že tím, že nám vymezí akcelerační oblasti, tak nás zbaví možnosti rozhodovat o svém území a bude o nás rozhodovat někdo jiný," řekl starosta Chválenic Pavel Kvídera (Pro občany).
Veřejné projednání s obcemi bude 15. května v Praze, připomínky mohou posílat do 1. června včetně.