Kraje si musejí silnice opravit ze svého, od státu nedostanou ani korunu

Jitka Kubíková Šrámková
  8:02aktualizováno  8:02
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Ježek, MF DNES

Na opravy silnic druhých a třetích tříd dostávaly kraje každoročně stovky milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Letos si však budou muset pomoci z vlastních rezerv, protože vláda ANO, SPD a Motoristů rozhodla, že kraje nedostanou ani korunu.

Zástupci Plzeňského i Karlovarského kraje, v jejichž čele stojí hejtmani za ANO, hovoří o tom, že výpadek bez problémů zvládnou. Za čtyři roky Fialovy vlády přitom například do Plzeňského kraje přiteklo téměř 1,5 miliardy korun, konkrétně v roce 2022 celkem 362,5 milionu korun, o rok později 379, předloni 543 a loni 181 milionů.

Radní pro ekonomiku a centrální nákup Plzeňského kraje Pavel Strolený z ANO uvedl, že je to nepříjemnost, ale kraj se nikdy na tyto prostředky nespoléhal, a má proto na takový výpadek rezervy.

„Vždycky jsme připravovali projekty, které se musí udělat a které jsme hradili ze svého. A potom jsme měli připravené projekty, které jsou hrazené ze SFDI, což byly opravy, které nejsou tak akutní a dají se operativně přesunout do dalšího roku, které zkrátka nehoří,“ uvedl Strolený.

Kraje letos nedostanou ze státního fondu na silnice ani korunu, říká hejtman

Loni na silnice 760 milionů, letos až 930 milionů

Tento režim byl podle něj nutný z toho důvodu, že žádný předchozí rok nebylo jisté, kolik peněz ze SFDI přijde a kdy finanční prostředky dorazí. „Třeba loni to bylo až na konci roku,“ sdělil Pavel Strolený.

Navíc loni se v rámci konsolidace veřejných financí obvyklá částka snížila na polovinu. Obvykle totiž přicházelo do krajů kolem čtyř miliard korun, loni to byly jen zhruba dvě.

Strolený doplnil, že letos v Plzeňském kraji i přes výpadek ze strany státu dojde k navýšení prostředků na opravy silnic druhých a třetích tříd. Loni do nich kraj vložil 760 milionů korun, letos by to mělo být 860 až 930 milionů korun. „K žádnému krácení tedy nedojde. Naopak sumu navýšíme, protože kraj má rezervy,“ poznamenal radní.

Jak uvedla agentura ČTK, regiony mají podle předsedy vlády Andreje Babiše z ANO na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Ministerstvo dopravy připomnělo, že dotace na tyto opravy byly vždy doplňkové a nenárokové, přestože kraje dříve pravidelně podporu dostávaly.

Silnice jsou zase samá díra, skutečný rozsah škod odhalí až jarní obleva

A v jakém stavu jsou úspory Plzeňského kraje, o kterých vláda mluví a spoléhá se na ně, když krajům nepošle pravidelný příspěvek ze SFDI? Strolený sdělil, že Plzeňskému kraji neleží zbytečně na účtech miliardy korun, o kterých vláda mluví.

„V letošním roce jsme chtěli proinvestovat ze svého 2,3 miliardy korun. Není to moc s ohledem na to, že budeme muset opravovat a dostavovat Klatovskou nemocnici. Každý rok také dáváme do oprav a dalších věcí ve školství miliardu korun a zhruba miliardu dáváme právě do oprav silniční infrastruktury,“ popsal Strolený.

Vláda uvedla, že její prioritou je výstavba dálnic. V této souvislosti Strolený poznamenal, že hodlá tlačit na stát, pokud bude opravovat dálnice a objížďky půjdou přes silnice druhých a třetích tříd, aby to kraji finančně dostatečně kompenzoval, protože kamiony pak jezdí po krajských silnicích, které tím trpí.

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Poskytování příspěvků je nesystémové

„V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí,“ řekl ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík z ANO. Uvítal by však stabilnější model financování. Kraj si podle náměstka bude muset stanovit priority a hospodařit s vlastními prostředky.

Dodal také, že by do budoucna byl spíše pro stabilnější zakotvení financování správy silnic v rozpočtovém určení daní tak, aby kraj mohl investice lépe dopředu plánovat. Dosavadní poskytování příspěvků ze SFDI označil za nesystémové.

Zima byla v kraji nejdražší za šest let, silničáři vydali přes 313 milionů

Karlovarské hejtmanství ročně dává na silnice více než miliardu korun, zhruba třetina částky jde na běžné opravy a údržbu. „Je samozřejmě nepříjemné, že kraje mají přijít o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jsou to prostředky, které nám pomáhají opravovat silnice druhých a třetích tříd a každý takový zdroj je pro Karlovarský kraj důležitý,“ uvedl náměstek.

Zmínil i nutnost otevřít debatu o novém nastavení rozpočtového určení daní (RUD). „Finanční možnosti jednotlivých krajů i obcí jsou rozdílné a současný systém by měl lépe odpovídat jejich skutečným potřebám a povinnostem,“ řekl Hurajčík.

Na tomto tématu se podle něj musí nejprve shodnout kraje mezi sebou a až následně vést debatu se státem. „Současně ale chápu, že aktuální situace státních financí ani SFDI není jednoduchá a že po předchozích letech, kdy ve fondu zůstaly nekryté požadavky v řádu desítek miliard korun, musí vláda hledat úspory,“ dodal.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

Jedenáctiletý chlapec utekl ve Vysokém Mýtě od rodiny, našel ho policejní pes

ilustrační snímek

Policie v sobotu vyhlásila pátrání po jedenáctiletém chlapci, který v pátek okolo deváté hodiny večerní utekl z náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, kde byl se svou rodinou. Ráno po deváté...

5. září 2026  8:52,  aktualizováno  9:44

Zahradní slavnost v botanické

ilustrační snímek

Přijďte přivítat nový školní rok v příjemné atmosféře liberecké botanické zahrady.

5. září 2026  9:36

Sídliště v Praze dostanou více sdílených kol. Umístění na periferii komplikuje terén

Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem.

Lidé si od příštího roku v aplikaci Lítačka půjčí sdílená kola častěji. Momentálně se mohou projet dvakrát denně na 15 minut zdarma, denní počet jízd se však zdvojnásobí na čtyři. Město chce...

5. září 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Sklárna vyhořela, vstala z popela a svět teď zásobuje luxusním zbožím

Skleněná svítidla řady Wool vznikají nanášením tenké skleněné nitě na skleněnou...

Před osmi lety je postihla katastrofa. Firmě Valner Glass vyhořela sklárna v Přibyslavi. Majitelé byli tehdy tak zoufalí, že uvažovali o zavření. Vzpružila je však solidarita lidí. Dnes sklárna...

5. září 2026  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako vysadit dva miliony stromů. Cementárna bude víc eko díky lince za miliardu

V cementárně Holcim otevřeli novou výrobní linku na kalcinované jíly. (září...

Společnost Holcim Česko otevřela v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku novou linku na zpracování kalcinovaných jílů, která využívá unikátní technologii patentovanou mateřskou skupinou. Jde o...

5. září 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Kdy budou zápisy do MŠ 2027/2028? Spádovost v Praze a proč přihlásit i dvouleté dítě

Zápisy do mateřských škol začnou v březnu.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2027/28 začnou na jaře. Některé záležitosti je dobré řešit s předstihem, jinak se zápis nemusí podařit. Jaký je termín zápisů a co je k nim potřeba?

5. září 2026  8:08

Kraje si musejí silnice opravit ze svého, od státu nedostanou ani korunu

ilustrační snímek

Na opravy silnic druhých a třetích tříd dostávaly kraje každoročně stovky milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Letos si však budou muset pomoci z vlastních rezerv, protože...

5. září 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Majitele překvapil zájem lidí. Galerii minerálů rozšíří o nové křídlo

Do dvorské Galerie minerálů míří 20 tisíc návštěvníků ročně, majitel ji...

Pět let po otevření se Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku rozšíří o dalších 600 metrů čtverečních, kde vystaví zejména české polodrahokamy. Ročně galerii navštíví přes 20 tisíc...

5. září 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

V Ústeckém kraji se kampaň před volbami rozjíždí, cílí na sociální sítě

ilustrační snímek

V Ústeckém kraji se rozjíždí kampaň před říjnovými komunálními volbami. Na Děčínsku a Lounsku objíždí obce kandidáti do Senátu. Billboardy zaplnily plochy u...

5. září 2026,  aktualizováno 

Politolog: Kampaň před volbami v Brně je uniformní a používaná hesla zaměnitelná

ilustrační snímek

Hesla a slogany, která používají uskupení kandidující do zastupitelstva Brna v předvolební kampani, jsou podle politologa a odborníka na politický marketing...

5. září 2026,  aktualizováno 

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Strany v Moravskoslezském kraji zahájily kampaň, sází hlavně na kontakt s voliči

ilustrační snímek

Strany, hnutí a koalice už v Moravskoslezském kraji zahájily volební kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami. V ulicích se objevily billboardy či...

5. září 2026,  aktualizováno 

Strany a hnutí ve Středočeském kraji se nyní zaměřují i na osobní setkání

ilustrační snímek

Strany a hnutí ve Středočeském kraji se v kampani před říjnovými komunálními volbami nyní zaměřují na osobní setkání. Zároveň voliče oslovují prostřednictvím...

5. září 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.