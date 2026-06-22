Plzeňský kraj podpoří nové filmy a seriály devíti miliony Kč, dosud nejvíc

Plzeňský kraj letos podpoří vznik 22 filmových, televizních a studentských projektů devíti miliony korun. Je to dosud nejvyšší částka na audiovizuální tvorbu v regionu, loni na ni dal kraj 7,5 milionu korun. Vznik nových filmů kraj podporuje deset let, speciální dotační program má od roku 2022. Včetně letoška rozdělil jeho prostřednictvím 32,5 milionu korun, řekl ČTK radní pro kulturu Libor Picka (STAN).
Dotační program je určený hraným, dokumentárním i animovaným filmům, televizním projektům a studentské tvorbě, které jsou s regionem tematicky nebo produkčně spjaty. Zájem filmařů o kraj dlouhodobě roste, řekl radní. Kraj podle něj patří mezi českou špičku nejen v počtu natáčení, ale také v objemu finanční podpory, která do audiovizuální tvorby směřuje. "Filmy a seriály přivádějí do regionu nové lidi, podporují místní služby a ukazují krásu našeho kraje," řekl Picka.
Kraj letos přispěje například 900.000 korun na natáčení rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové o skupině přátel a jejich dětí na tradiční letní výpravě. Stejnou částku obdržela televizní minisérie Listopád podle románu Aleny Mornštajnové. Dystopický příběh představuje alternativní historii, v níž sametová revoluce v roce 1989 neuspěla. Stejnou částku dostane také studentský film Tvůj největší fanoušek tvůrců Pavla Sýkory a Viktora Horáka, který se odehrává v Plzni a otevírá téma rizik digitální komunikace a vztahů vznikajících v on-line prostředí. Podporu 850.000 korun získala šestidílná minisérie Žítkovské bohyně režiséra Damiana Vondráška, inspirovaná stejnojmenným románem. Natáčení části projektu je plánováno na podzim, mimo jiné na Rokycansku, vyjmenovala mluvčí kraje Eva Mertlová.
Podle vedoucí Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje Radky Šámalové už mnoho podpořených projektů vstoupilo do výroby a další štáby zamíří do regionu v následujících měsících. Rostoucí počet natáčení podle ní potvrzuje, že se Plzeňský kraj stává stále vyhledávanější filmovou destinací.
Ještě před vznikem speciálního dotačního titulu kraj podpořil v roce 2016 například vznik seriálu Policie Modrava, později film Nabarvené ptáče nebo pohádku Čertí brko. Krajskou dotaci získaly také například filmy či série Princezna zakletá v čase, Král Šumavy, Cesta domů, Bratři či Zlatovláska.